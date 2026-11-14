Vor einem Jahr starteten in den USA die ersten XRP-ETFs. Inzwischen halten die Produkte mehr als eine Milliarde XRP. Der Kurs hat davon bislang jedoch kaum profitiert.

Ein Jahr XRP-ETFs: Ist die Party schon vorbei?

Ein Jahr XRP-ETFs: Ist die Party schon vorbei?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Vor einem Jahr starteten die ersten XRP-Spot-ETFs in den USA und schufen einen Milliardenmarkt.

Die anfängliche Nachfrage hat nachgelassen, während der XRP-Kurs stark gefallen ist. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Vor einem Jahr fiel der Startschuss für die ersten Spot-ETFs auf XRP in den USA. Zwölf Monate später ist daraus ein Milliardenmarkt geworden: Die Produkte verwalten aktuell rund 1,1 Milliarden US-Dollar, zusammen halten sie etwa 1,16 Milliarden XRP. Der ETF-Start markierte für XRP einen weiteren Schritt in Richtung traditioneller Finanzmärkte. Doch die anfängliche Strahlkraft hat über die Monate nachgelassen.

XRP auf Bodensuche

Der Start der ETFs war damals der vorläufige Höhepunkt eines für XRP ereignisreichen Jahres. Wenige Monate zuvor hatten Ripple und die US-Börsenaufsicht SEC ihren jahrelangen Rechtsstreit beendet. Mit den neuen Anlageprodukten fiel anschließend eine weitere Hürde für den Zugang zum US-Kapitalmarkt. Seitdem flossen netto rund 1,8 Milliarden US-Dollar in die Spot-ETFs. Zuletzt ließ die Nachfrage jedoch nach. Über die vergangenen Wochen hielten sich Zu- und Abflüsse weitgehend die Waage.

Das ist auch einem insgesamt schwachen Marktumfeld geschuldet, in dem der XRP-Kurs deutlich Federn gelassen hat. Von seinem Rekordhoch bei 3,65 US-Dollar ist der Ripple-Coin um über 70 Prozent gefallen. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 45 Prozent.

Im Zuge der heftigen Korrekturen der vergangenen Tage hat es den Kurs inzwischen sogar unter die Dollar-Marke gedrückt. Wie tief es noch gehen könnte und welche Marken für eine Erholung wichtig werden, lest ihr in der Kursanalyse: XRP kündigt “umfassenden Reset” an: So reagiert der Ripple-Kurs