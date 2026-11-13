Aufgrund eines Serverausfalles will Ripple am 25. November zwei Netzwerke zurücksetzen. Welche Chartmarken für XRP-Anleger nun in den Vordergrund rücken.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP Ledger steht vor einem umfassenden Reset, nachdem ein Server ausgefallen ist.

Der Ripple-Kurs kämpft um die Marke von 1 US-Dollar nach einem Wochenverlust von über 15 Prozent. â³

Technische Analysen zeigen mögliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für XRP. â³

Prognosen deuten auf verschiedene Szenarien für den XRP-Kurs in den kommenden Tagen hin. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Beim XRP Ledger steht ein umfassender Neustart bevor. Nachdem ein Server mit der vollständigen Transaktionshistorie des Testnets ausgefallen ist, sehen sich die Entwickler zu einem drastischen Schritt gezwungen: Am 25. November sollen sowohl das Testnet als auch das Devnet vollständig zurückgesetzt werden. Sämtliche dort gespeicherten Konten und Transaktionen werden dabei unwiderruflich gelöscht. Zwar bleibt das eigentliche XRP-Netzwerk mitsamt den Guthaben der Anleger unangetastet, allerdings weckt der technische Vorfall Zweifel an der Zuverlässigkeit der Testinfrastruktur.

Der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger sein, denn nach einem Wochenverlust von mehr als 15 Prozent kämpft der XRP-Kurs derzeit darum, die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar zu verteidigen. Auch wenn der angekündigte Reset keine unmittelbaren Folgen für Anleger hat, könnte die Nachricht zusätzliche Verunsicherung auslösen. Welche Chartmarken nun entscheidend sind, zeigt diese aktuelle XRP-Kursanalyse.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der XRP-Kurs zwischen einem Hoch von 1,0439 US-Dollar und einem Tief von 0,9975 US-Dollar (letzte 3 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,0226 US-Dollar und damit unter dem Schlusskurs des Vortags von 1,0413 US-Dollar, sodass die Marktkapitalisierung aktuell etwa 65,2 Milliarden US-Dollar beträgt.

Der Ripple-Coin handelt inzwischen deutlich unter dem EMA-20 bei rund 1,0530 US-Dollar. Die Serie niedrigerer Hochs und Tiefs unterstreicht die kurzfristige Kursschwäche. Erste Unterstützungen finden sich bei 1,0012 US-Dollar und 0,9975 US-Dollar. Auf der Oberseite muss XRP hingegen zunächst die Widerstände bei 1,0338 US-Dollar und am EMA-20 überwinden. Solange dieser gleitende Durchschnitt nicht zurückerobert wird, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.

Auch der RSI (14) deutet mit einem Wert von 36,6 auf anhaltendes bärisches Momentum hin. Immerhin lässt das Histogramm nach der Erholung von 1,0062 US-Dollar einen leicht nachlassenden Verkaufsdruck erkennen. Das könnte auf eine kurzfristige Stabilisierung hindeuten.

Die Bollinger-Bänder weisen derzeit eine Breite von rund 0,0825 US-Dollar auf, wobei das obere Band bei 1,0906 US-Dollar und das untere bei 1,0082 US-Dollar verläuft. Damit sind die Kursschwankungen zwar erhöht, bewegen sich aber noch nicht auf einem extremen Niveau. Nach dem jüngsten Volumenanstieg und Kursrutsch befindet sich XRP somit in einer angespannten Konsolidierungsphase.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Die kurzfristige XRP-Prognose für den 13. November 2026 fällt damit bärisch bis neutral aus. Auf der Unterseite gilt es zunächst, die Unterstützungen bei 1,0012 US-Dollar und 0,9975 US-Dollar zu verteidigen. Gelingt hingegen die Rückeroberung der Widerstände bei 1,0338 US-Dollar und 1,0530 US-Dollar (EMA-20), könnte ein stabiler Schlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts eine bullische Gegenbewegung bis auf 1,30 US-Dollar einleiten. Sollte XRP allerdings unter 0,9975 US-Dollar fallen, drohen weitere Kursverluste bis in den Bereich zwischen 0,75 und 0,85 US-Dollar. Anleger sollten daher ihre Stopps eng setzen und entweder eine bestätigte Rückeroberung des EMA-20 oder belastbare Tests der Unterstützungsmarken abwarten.

Neutrales Szenario (40 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Stabilisiert sich der XRP-Kurs oberhalb von 1,0012 US-Dollar, könnte eine Seitwärtsbewegung zwischen 0,98 und 1,08 US-Dollar folgen. Voraussetzung dafür wäre, dass sich der RSI oberhalb von 35 einpendelt und das Handelsvolumen unter 30 Millionen zurückgeht. Wichtige Kursmarken sind der EMA-20 bei 1,0530 US-Dollar und das untere Bollinger-Band bei 1,0082 US-Dollar. Unterhalb von 0,97 US-Dollar wäre das Szenario hinfällig.

Bullisches Szenario (25 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Gelingt XRP ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA-20 bei 1,0530 US-Dollar, könnte sich die Erholung bis in den Bereich zwischen 1,06 und 1,30 US-Dollar fortsetzen. Dafür müsste der RSI über 50 steigen und der Ausbruch von zunehmendem Handelsvolumen begleitet werden. Nach der Überwindung des Widerstands bei 1,0338 US-Dollar wären insbesondere 1,20 bis 1,30 US-Dollar mögliche Kursziele. Ein Rückfall unter 0,98 US-Dollar würde das Szenario entkräften.

Bärisches Szenario (35 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Rutscht XRP per Schlusskurs unter die Unterstützung bei 0,9975 US-Dollar, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 0,75 bis 0,98 US-Dollar. Ein RSI unter 30, anhaltend hohe Verkaufsvolumina und ein nachhaltiger Bruch des unteren Bollinger-Bandes würden dieses Szenario bestätigen. Als nächstes wichtiges Kursziel gilt die Marke von 0,85 US-Dollar. Ein Anstieg über 1,06 US-Dollar würde die bärische Prognose hingegen hinfällig machen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.