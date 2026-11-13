Binance-Kunden sollen durch den größten Krypto-Diebstahl der Geschichte keinen Cent verlieren. Noch steht der kryptografische Nachweis über die Deckung aber aus.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Binance ersetzt alle durch den Hack entwendeten Token im Wert von über 6,3 Milliarden US-Dollar. â³

Ein mathematischer Nachweis für die vollständige Deckung steht noch aus.

Ermittler konnten bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar der gestohlenen Kryptowährungen einfrieren.

Die Auszahlungen wurden am 1. November schrittweise wieder geöffnet.

Die weltweit größte Krypto-Börse Binance hat nach eigenen Angaben sämtliche Token ersetzt, die bei dem Rekord-Hack über 6,3 Milliarden US-Dollar entwendet wurden. Kunden können diese vollständige Deckung aber vorerst nicht unabhängig überprüfen, weil der mathematische Nachweis für den neuen Reserve-Snapshot noch aussteht. Dabei handelt es sich um einen Zero-Knowledge-Proof, mit dem Nutzer verifizieren können, dass der Handelsplatz für jeden geschuldeten Coin mindestens eine Einheit vorhält. Bis zur Veröffentlichung dieses Belegs stützt sich die Deckung der rund 132 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern allein auf das Versprechen von Binance.

Rückgriff auf eigene Reserven und den Notfallfonds

Angreifer hatten am 29. Oktober die Wallets von Binance geleert, wofür das FBI die nordkoreanische Hackergruppe TraderTraitor verantwortlich machte. Bereits am 2. November meldete Binance, rund 98 Prozent der betroffenen Bestände wieder aufgefüllt zu haben. Die verbleibende Lücke bestand vor allem aus wenig gehandelten Token, die das Unternehmen anschließend direkt am Markt nachkaufte. Laut Bloomberg finanzierte die Börse den Ausgleich aus ihrer Unternehmenskasse sowie aus Versicherungsfonds.

Binance has completed coverage of assets impacted in the security incident and we have published a new Proof of Reserves snapshot. Once the zero-knowledge proof is generated, users can independently verify that their assets are backed at a minimum of 1:1 -… — Binance (@binance) November 12, 2026

Zudem griff der Plattformbetreiber auf seinen Notfallfonds Secure Asset Fund for Users zurück, der üblicherweise mit rund einer Milliarde US-Dollar ausgestattet ist. Co-Chefin Yi He erklärte in einem X-Post, dass die diesjährigen Einnahmen das entstandene Loch vollständig decken werden. Sobald der Zero-Knowledge-Proof generiert sei, könnten Nutzer die mindestens eins zu eins hinterlegten Bestände eigenständig prüfen.

Die größten Krypto-Diebstähle aller Zeiten / Quelle: Teroxx Research

Nach Angaben von Chainalysis konnten Ermittler bis zum 3. November etwa 2,8 Milliarden US-Dollar der gestohlenen Kryptowährungen einfrieren. Diese Sperrung bedeutet allerdings noch nicht, dass die Vermögenswerte bereits an den Handelsplatz zurückgeführt wurden. Binance öffnete die Auszahlungen am 1. November schrittweise wieder, woraufhin binnen weniger Stunden rund zwei Milliarden US-Dollar abgezogen wurden. Mit einem Schaden von 6,3 Milliarden US-Dollar übertrifft der Vorfall den Bybit-Hack über 1,5 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2025 um mehr als das Vierfache.