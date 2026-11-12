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Risiko steigt 

Ethereum: Forscher fordern schnelleren Schutz vor Quantencomputern

Ethereum könnte früher als erwartet gegen Quantencomputer geschützt werden. Ein neuer Vorschlag sieht dafür einen deutlich schnelleren Zeitplan vor.

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BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Das Bild zeigt Ethereum-Gründer Vitalik Buterin und einen Quantencomputer

Beitragsbild: picture alliance, Fotomontage

 | KI und Quantencomputer werden zunehmend zur Gefahr für die Kryptografie

Ethereum soll deutlich früher als bislang geplant gegen die Bedrohung durch Quantencomputer abgesichert werden. Die Forschungsorganisation Ethlabs schlägt vor, das Netzwerk bereits 2027 auf eine quantensichere Verschlüsselung umzustellen. Damit würde Ethereum seinen bisherigen Zeitplan um rund zwei Jahre vorziehen, denn die Ethereum Foundation hatte die vollständige Umstellung bislang für Ende 2029 vorgesehen.

Der Vorschlag trägt den Namen “pqai27” und geht über den Schutz vor Quantencomputern hinaus. Ethlabs will Ethereum auch gegen Angriffe absichern, bei denen leistungsfähige KI-Modelle Schwachstellen in der Software aufspüren. Die Forscher verweisen darauf, dass die US-Regierung ihren Zeitplan zum Umgang mit Quantenrisiken bereits von 2035 auf 2030 vorgezogen hat. Auch Google strebt inzwischen an, seine Systeme bis 2029 gegen entsprechende Angriffe abzusichern.

Ethereum vor Umbau: Sicherheit soll Vorrang bekommen

Konkret sieht der Plan zwei Entwicklungsstufen vor: Zunächst soll Ethereum im Jahr 2027 so weit abgesichert sein, dass das Netzwerk auch bei einem möglichen Angriff auf heutige Verschlüsselungsverfahren weiterarbeiten kann. Nutzer sollen dafür die Möglichkeit erhalten, ihre bisherigen Konten auf quantensichere Varianten umzustellen. In einem zweiten Schritt sollen auch Transaktionen bei voller Netzwerkauslastung mit den neuen Sicherheitsverfahren abgewickelt werden können.

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Um dieses Ziel zu erreichen, müsste Ethereum allerdings einige seiner bisherigen Entwicklungspläne überarbeiten. Ethlabs schlägt vor, den kommenden Hard Fork namens Hegotá stärker auf die Sicherheit des Netzwerks auszurichten. Funktionen, die dafür nicht unmittelbar benötigt werden, sollen erneut geprüft oder verschoben werden.

Das betrifft auch die “Quick Slots”, mit denen neue Blöcke künftig schneller erstellt werden sollten. Ethlabs will diesen Vorschlag vorerst zurückziehen und die eigenen Entwicklungsressourcen stattdessen für die Umstellung auf quantensichere Verfahren einsetzen.

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