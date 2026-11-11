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Trübe Jahresbilanz 

Altcoins verlieren massiv: Warum Krypto-Anleger weiter zittern

Für viele Altcoin-Anleger ist das Jahr bislang von Verlusten geprägt. Diese Kryptowährungen haben besonders stark an Wert verloren.

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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Cash-, XRP- und Cardano-Münze vor einem fallenden Kurschart

Beitragsbild: Fotomontage

 | Anleger erhoffen sich eine Jahresendrallye

Das Jahr 2026 verlief für den Krypto-Markt bislang enttäuschend. Selbst etablierte Projekte, die in früheren Marktphasen hohe Renditen erzielten, haben seit Jahresbeginn einen beträchtlichen Teil ihres Wertes eingebüßt. Die Krypto-Börse Gemini hat eine Rangliste mit zehn bekannten Kryptowährungen veröffentlicht, die 2026 zu den größten Verlierern gehören.

Altcoins im freien Fall

Angeführt wird die Liste von Bitcoin Cash (BCH), dessen Kurs seit Jahresbeginn um 61,76 Prozent eingebrochen ist. Dahinter folgt Polkadot (DOT) mit einem Verlust von 53,03 Prozent, gefolgt von Cardano (ADA), das 48,04 Prozent seines Wertes eingebüßt hat. Auch XRP und Dogecoin mussten mit Rückgängen von 43,43 beziehungsweise 42,38 Prozent erhebliche Verluste hinnehmen.

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Neben den fünf größten Verlierern befinden sich weitere bekannte Kryptowährungen in der Gemini-Auswertung, darunter Sui mit einem Minus von 42,08 Prozent und Hedera mit einem Rückgang von 38,13 Prozent. Solana verlor seit Jahresbeginn 34,02 Prozent, Avalanche büßte 33,40 Prozent ein und Kaspa verzeichnete einen Kursrückgang von 30,75 Prozent.

Zu den Ursachen für die schwache Entwicklung zählt der Iran-Krieg, der die Ölpreise kräftig steigen ließ und die Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten verstärkte. Die höheren Energiekosten schürten neue Inflationssorgen und erschwerten die Aussichten auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank.

Auch die hohen Renditen amerikanischer Staatsanleihen machen risikoreicheren Anlagen wie Bitcoin Konkurrenz. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren derzeit bei rund fünf Prozent und bieten Investoren damit vergleichsweise planbare Erträge. Gerade für institutionelle Anleger, die zwischen verschiedenen Anlageklassen abwägen, sind solche Renditen eine attraktive Alternative.

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