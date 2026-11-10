Der Krypto-Markt fügt sich der Schwäche am US‑Finanzmarkt nach dem Wahlsieg der Demokraten. Das Musterdepot weist im Wochenvergleich moderate Kursabschläge auf. Frische Impulse könnte der zeitnahe Handelsstart des KI‑Unternehmens Anthropic liefern.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt findet weiterhin keinen Boden. Während sich die US-Aktienmärkte von ihrer Talfahrt nach den US-Zwischenwahlen zunehmend erholen können, notieren Bitcoin und die Mehrheit der Altcoins im Bereich ihrer Monatstiefs. Das anhaltend geringe Spot-Handelsvolumen unterstreicht fehlendes Anlegerinteresse am Krypto-Sektor. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, welchen Kryptowährungen mittelfristig dennoch höhere Kurse zuzutrauen sind.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Im Zuge des historisch starken Abverkaufs am US-Aktienmarkt in der letzten Handelswoche kam auch der Krypto-Sektor deutlich unter Druck. Mit Ausnahme des AI-Projekts Venice-Token korrigierten sämtliche Kryptowährungen im Musterportfolio auf neue Monatstiefs. Insbesondere kurzfristig orientierte Anleger trennten sich vermehrt von ihren Positionen. Dass die Demokraten infolge des Wahlsiegs den Kongress zurückerobert haben und die Verabschiedung des Clarity Acts zunehmend unwahrscheinlich erscheint, lastete auf den Krypto-Kursen. Das Angstbarometer rutschte zu Wochenbeginn auf den tiefsten Wert seit Anfang Juli und unterstreicht die Skepsis der Investoren.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV). Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) bewegt sich bei knapp 23 Prozent.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich rund vier Prozent tiefer bei 101.383 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich moderat im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin notiert aktuell bei 74.562 US-Dollar, nachdem ein scharfer Abverkauf den Kurs vom Hoch bei 76.250 US-Dollar am 7. November bis auf die Unterstützung bei 73.510 US-Dollar gedrückt hat. Der RSI von 39 signalisiert schwaches Momentum, zudem handelt BTC unter der EMA20 (75.500 US-Dollar) und der EMA50 (76.587 US-Dollar).

Vorerst dürfte sich die Konsolidierung zwischen 73.750 und 75.600 US-Dollar fortsetzen. Erst ein Ausbruch über 76.250 US-Dollar würde die bärische Struktur infrage stellen und eine Erholung bis 77.500 US-Dollar ermöglichen. Fällt Bitcoin hingegen nachhaltig unter 73.510 US-Dollar, öffnet sich Raum bis in den Bereich um 70.000 US-Dollar.

Ethereum (ETH)

Ein deutlicher Kursrücksetzer kurz vor Wochenschluss am 8. November ließ Ethereum binnen weniger Stunden von 2.232 US-Dollar auf 2.060 US-Dollar einbrechen. Aktuell ringt der Ether-Kurs bei 2.114 US-Dollar um Stabilisierung. Der RSI von 33 nähert sich der überverkauften Zone, während die fallenden EMA20 (2.182 US-Dollar) und EMA50 (2.234 US-Dollar) als Deckel wirken.

Weil Erholungen zuletzt um 2.150 US-Dollar abverkauft wurden, dürfte der ETH-Kurs vorerst zwischen Vorwochentief und dieser Widerstandsmarke pendeln. Gelingt der Sprung darüber, wäre die EMA20 das nächste Ziel. Eine echte Entspannung brächte erst ein Anstieg über 2.250 US‑Dollar. Ein Rückfall unter 2.060 US-Dollar würde den Abwärtstrend dagegen bestätigen und könnte zu einer Aufgabe der psychologisch relevanten Marke von 2.000 US-Dollar führen.

Solana (SOL)

Ein deutlicher Einbruch von 89,59 US-Dollar auf 85,02 US-Dollar innerhalb einer einzigen Vier-Stunden-Kerze am 8. November hat Solana bis an die nächste wichtige Unterstützung gedrückt. Aktuell verharrt der SOL‑Kurs im Bereich des Verlaufstiefs. Die gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 liegen klar darüber, die EMA20 bei 88,30 US-Dollar, die EMA50 bei 90,98 US‑Dollar. Der RSI-Indikator unterstreicht mit 35 die aktuelle Kursschwäche

Am wahrscheinlichsten erscheint zunächst eine Seitwärtsbewegung zwischen 83,76 US-Dollar und 89,30 US‑Dollar. Für eine Erholung bis zur EMA50 müsste Solana diese Spanne nach oben verlassen. Rutscht der Kurs dagegen nachhaltig unter die 85-US-Dollar-Marke, gerät die Supportzone um 78 US-Dollar ins Visier.

Aave (AAVE)

Aave notiert unterhalb der eng beieinanderliegenden EMA20 (130 US-Dollar) und EMA50 (131 US-Dollar) bei aktuell 128 US-Dollar, nachdem die jüngste Erholung bis 134 US-Dollar verpufft ist. Ein RSI von 45 spiegelt die Unentschlossenheit der Marktteilnehmer wider.

Kurzfristig ist eine Fortsetzung der Seitwärtsphase zwischen dem unteren Bollingerband bei 127 US-Dollar und der EMA-Zone zwischen 131 US-Dollar und 132 US-Dollar wahrscheinlich. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Chance auf einen Vorstoß zurück über 135 US-Dollar eröffnen. Rutscht der AAVE-Kurs hingegen unter das Tief bei 124 US-Dollar ab, gerät die Unterstützung bei 115 US-Dollar ins Blickfeld.

Binance Coin (BNB)

Mit aktuell 689 US-Dollar hat sich BNB nach einer zwischenzeitlichen Korrektur von 698 US-Dollar auf 673 US-Dollar zuletzt wieder etwas gefangen, bleibt aber knapp unter der EMA20 (691 US-Dollar) und der EMA50 (699 US-Dollar). Der RSI von 45 deutet auf eine neutrale Verfassung ohne klares Übergewicht einer Seite hin.

Kurzfristig dürfte BNB in der Spanne zwischen 680 und 705 US-Dollar gefangen bleiben. Erobern Käufer die EMA50 und die 700er-Marke zurück, rückt perspektivisch der Widerstand bei 809 US-Dollar ins Spiel. Ein erneuter Bruch der Unterstützung bei 673 US-Dollar würde hingegen die bärische Lesart bestätigen.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Nach einem Abverkauf von 0,574 US-Dollar auf zeitweise 0,521 US-Dollar hält sich Virtuals Protocol (VIRTUAL) mit 0,540 US-Dollar nur knapp über dieser mehrfach getesteten Unterstützung. Sowohl die EMA20 bei 0,555 US-Dollar als auch die EMA50 bei 0,571 US-Dollar verlaufen oberhalb des Kurses, während ein RSI von 40 das schwache Momentum unterstreicht.

Solange keine Seite die Oberhand gewinnt, spricht vieles für eine Seitwärtsphase zwischen 0,521 US-Dollar und 0,563 US‑Dollar. Für eine Trendwende müssten Käufer zunächst die EMA20 zurückerobern und anschließend die Marke von 0,605 US-Dollar überwinden. Gibt die Unterstützung bei 0,521 US-Dollar dagegen nach, drohen neue Verlaufstiefs.

Canton (CC)

Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch bei 0,104 US-Dollar rutschte Canton (CC) bis zur Unterstützung bei 0,088 US-Dollar ab und hat sich seither auf 0,092 US-Dollar erholt. Dabei bleibt der Token unter EMA20 (0,093 US-Dollar) und EMA50 (0,095 US-Dollar). Der RSI von 45 liefert keine klare Richtung.

Vorerst spricht vieles für ein Pendeln zwischen der Unterstützung bei 0,088 US-Dollar und dem mittleren Bollingerband bei 0,094 US‑Dollar. Für eine Trendwende bräuchte es einen nachhaltigen Ausbruch über die EMA50 um 0,095 US-Dollar, der das obere Bollingerband bei 0,101 US-Dollar in Reichweite brächte. Hält die Zone bei 0,088 US-Dollar dagegen nicht, verschärft sich der Abwärtstrend.

Hyperliquid (HYPE)

Der Abverkauf am 8. November hat Hyperliquid (HYPE) von rund 79,50 US-Dollar bis auf die Unterstützung bei 72,49 US-Dollar gedrückt. Inzwischen hat sich der Token wieder leicht auf 73,89 US-Dollar erholt. Mit einem RSI von 35 überwiegt jedoch weiterhin der Verkaufsdruck, und auch EMA20 (76,39 US-Dollar) sowie EMA50 (79,17 US-Dollar) liegen deutlich über dem Kurs.

Zunächst spricht wenig gegen eine Seitwärtsphase zwischen 72,49 US-Dollar und 75,00 US‑Dollar. Kann HYPE die 75er-Marke und anschließend die Bollinger-Mitte bei 76,51 US-Dollar zurückerobern, wird eine Gegenbewegung bis in die Zone zwischen 76,50 US-Dollar und 80,00 US-Dollar möglich. Eine bearishe Trendfortsetzung könnte den Kurs dagegen bis in den Supportbereich zwischen 68,00 US-Dollar und 70,00 US-Dollar schicken.

Ripple (XRP)

Seit dem Hoch bei 1,18 US-Dollar am 6. November reiht XRP fallende Hochs und Tiefs aneinander und ist in der Folge auf 1,09 US-Dollar korrigiert, knapp über der Unterstützung bei 1,07 US‑Dollar. Der RSI steht mit 30 an der Schwelle zum überverkauften Bereich, während EMA20 (1,13 US-Dollar) und EMA50 (1,19 US-Dollar) weit oberhalb verlaufen.

Vorerst dürfte sich der Kurs zwischen der Unterstützung bei 1,07 US-Dollar und der Marke von 1,11 US-Dollar bewegen. Erst oberhalb von 1,12 US-Dollar hellt sich das Bild auf und der nächste Widerstand um das mittlere Bollingerband bei 1,14 US-Dollar käme in den Fokus. Unter 1,07 US-Dollar würde sich hingegen der Weg zu 1,05 und potenziell 1,02 US-Dollar öffnen.

Venice Token (VVV)

Der Venice Token (VVV) hat sich nach einem Abpraller an der Unterstützung bei 19,62 US-Dollar in der Folge bis an die 22,11 US-Dollar erholt. Derzeit pendelt der Kurs um 21,43 US-Dollar. Die EMA20 (20,97 US-Dollar) hat der Kurs bereits überwunden, an der EMA50 (21,46 US-Dollar) stößt er dagegen auf Widerstand. Der RSI-Indikator von 54 deutet auf leicht anziehendes Momentum hin.

Bis zu einer Entscheidung dürfte VVV zwischen 19,60 US-Dollar und 22,00 US-Dollar schwanken. Schafft der Altcoin den Sprung über die EMA50 und das obere Bollingerband bei 21,68 US-Dollar, öffnet sich Raum in Richtung 24,00 US-Dollar bis 26,00 US-Dollar. Bricht dagegen die Unterstützung bei 19,62 US-Dollar, wäre ein Abrutschen bis in die Zone zwischen 17 US-Dollar und 18 US-Dollar denkbar.

Uniswap (UNI)

Der Abverkauf am 8. November drückte Uniswap (UNI) innerhalb kürzester Zeit von 7,02 US-Dollar auf 6,62 US-Dollar. Seither hat sich der Token auf 6,91 US-Dollar erholt. Mit einem RSI von 46 wirkt das Momentum zwar ausgeglichen, doch EMA20 (6,99 US-Dollar) und EMA50 (7,06 US-Dollar) liegen als Widerstände über dem Kurs.

Kurzfristig pendelt UNI in einer engen Spanne zwischen 6,87 US-Dollar und 7,06 US-Dollar, wobei die Marke von 7,00 US-Dollar als Entscheidungslinie gilt. Ein nachhaltiger Sprung darüber könnte eine Erholung bis zum oberen Bollingerband bei 7,24 US-Dollar anstoßen. Rutscht der Kurs dagegen unter das untere Band bei 6,74 US-Dollar, rückt die Unterstützung bei 6,25 US-Dollar näher.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Empfohlenes Video Bitcoin und Altcoins: Was passiert jetzt?

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

In Anbetracht der hohen Volatilität an den weltweiten Finanzmärkten im Zuge der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten sowie der aktuellen US‑Berichtssaison muss sich der Krypto-Sektor der schwierigen Situation fügen. Bitcoins Aufgabe der 200-Tagelinie unterstreicht das rückläufige Anlegerinteresse in diesem schwierigen Marktumfeld. Neue Impulse könnten die laufenden Verhandlungen über eine mögliche Öffnung der Straße von Hormuz liefern. Ferner dürfte der bevorstehende Handelsstart des AI‑Unternehmens Anthropic an der Wall Street in der kommenden Handelswoche für Bewegung an den Finanzmärkten sorgen. Solange der Krypto-Sektor jedoch keine nachhaltige Umkehrbewegung einleiten kann, werden wir die bestehenden Krypto-Positionen nicht vergrößern. Als wichtiges Indiz für die Rückkehr der Bullen wären neue Zuflüsse in die Spot ETFs von Bitcoin und Ethereum.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In der zweiten Wochenhälfte werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie aktuelle Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien des US‑Häusermarkts veröffentlicht. Zum Wochenschluss am Freitag folgen die US‑Erzeugerpreise. Geldpolitisch könnten die Reden mehrerer Vertreter der Federal Reserve die Kurse am Aktienmarkt beeinflussen. Mit Blick auf die US-Berichtssaison stehen die Neocloud-Anbieter im Fokus. Mit CoreWeave nachbörslich am Dienstagabend sowie Nebius vorbörslich am Donnerstagmittag präsentieren zwei zuletzt massiv unter Druck gekommene Data-Center-Anbieter ihr neuestes Zahlenwerk.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.