Erst vor gut einem Jahr baute ein französischer Chiphersteller seine Bitcoin-Reserve auf. Jetzt ist sie vollständig verkauft.

Keine Lust mehr auf Bitcoin: 14 Firmen geben BTC in Milliardenhöhe ab

Keine Lust mehr auf Bitcoin: 14 Firmen geben BTC in Milliardenhöhe ab

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… 14 börsennotierte Unternehmen haben 2026 insgesamt 108.247 BTC im Wert von 8,08 Milliarden US-Dollar verkauft. â³

Zwei Mining-Riesen dominieren den Verkauf und sind für über 56 Prozent der BTC-Abgaben verantwortlich.

Laut einer neuen Auswertung von Lookonchain haben 14 börsennotierte Gesellschaften 2026 bislang 108.247 BTC im Gegenwert von 8,08 Milliarden US-Dollar abgegeben. Mehr als die Hälfte entfällt dabei auf zwei Mining-Riesen.

MARA und Riot trennen sich von über 60.000 Bitcoin

Angeführt wird die Liste von dem US-Miner MARA Holdings, der seit Jahresbeginn 40.581 BTC für 3,03 Milliarden US-Dollar verkaufte. Allein seit Ende September kamen 13.597 Coins dazu, die 1,1 Milliarden US-Dollar einbrachten. Davon verwendete MARA 750 Millionen US-Dollar, um mit Bitcoin besicherte Kredite zurückzuzahlen, wodurch 17.477 zuvor verpfändete BTC wieder freigegeben wurden.

14 public companies have sold 108,247 $BTC ($8.08B) in 2026!



MARA sold 40,581 $BTC ($3.03B) at an average price of $74,446, while Riot Platforms sold 20,264 $BTC ($1.51B) at an average price of $73,231. pic.twitter.com/XnjY0iGNpr — Lookonchain (@lookonchain) November 10, 2026

Auf Platz zwei folgt Riot Platforms mit 20.264 verkauften BTC und Erlösen von 1,5 Milliarden US-Dollar bis Ende September. Das Unternehmen steckt aktuell viel Geld in Rechenzentren für KI-Anwendungen und finanziert mit den Bitcoin-Verkäufen nach eigenen Angaben vor allem deren Ausbau. Rechnet man diese beiden Mining-Unternehmen zusammen, sind sie für gut 56 Prozent der von Lookonchain erfassten BTC-Menge verantwortlich.

Warum sich manche Unternehmen vollständig von Bitcoin verabschieden

Allerdings trennten sich nicht nur Mining-Firmen von ihren Bitcoin-Positionen. Der französische Halbleiterhersteller Sequans hatte erst 2025 damit begonnen, BTC als Unternehmensreserve aufzubauen. Bereits im Mai 2026 verwendete der Konzern jedoch einen Teil seiner Bestände zur Rückzahlung von Schulden und verkaufte im September schließlich auch die verbliebenen 314 BTC. Künftig will sich das Unternehmen wieder stärker auf sein Kerngeschäft mit Halbleitern konzentrieren.

Einen ähnlichen Kurswechsel vollzog der US-Technologiekonzern KULR. Nachdem das Unternehmen seine Mining-Aktivität im Juli eingestellt hatte, verkaufte er bis zum 11. September alle Restbestände von 764 BTC für 58,6 Millionen US-Dollar. Das Geld dient nun dem Ausbau des Batteriegeschäfts.