App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
10 USD in BTC sichern
Registrieren, einzahlen & Bonus kassieren.
2,26 T
Hyperliquid-Kurs66,90 2.68%
Bitcoin-Kurs67.123,85 1.40%
Ethereum-Kurs1.899,41 1.25%
XRP-Kurs0,983976 1.31%
BNB-Kurs619,64 2.33%
Hyperliquid-Kurs66,90 2.68%
Solana-Kurs77,21 0.68%
TRON-Kurs0,286024 0.85%
Dogecoin-Kurs0,062858 3.02%
Cardano-Kurs0,160884 4.15%
Zcash-Kurs1.034,59 -3.30%
Chainlink-Kurs9,54 3.68%
Pi Network-Kurs0,064293 14.33%
"Wir werden weder aktiv beraten, noch Marketing machen" 

Krypto-Handel bei Sparkasse und Volksbank boomt: Was Anleger jetzt wissen müssen

Bitcoin kaufen bei der eigenen Hausbank: Sparkassen und Volksbanken machen es möglich, gehen dabei aber ganz unterschiedliche Wege. Beim Krypto-Handel sind sie Konkurrenten, an anderer Stelle arbeiten sie überraschend eng zusammen.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Goldene Bitcoin-Münze im Vordergrund, dahinter die Logos der Sparkasse und Volksbank auf einer dunklen Bankfassade.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Sparkasse und Volksbank setzen auf Krypto

Wer Bitcoin kaufen will, muss dafür nicht mehr zwingend zu einer Krypto-Börse, die womöglich sogar gehackt wird: Immer mehr Kunden können das inzwischen direkt bei ihrer Sparkasse oder Volksbank erledigen. Beide Bankengruppen haben den Krypto-Handel für Privatkunden gestartet, gehen dabei aber unterschiedliche Wege, etwa beim Tempo des Rollouts und bei der Frage, wie viel Unterstützung Kunden bekommen. Auf der TUM Blockchain Conference 2026 hat BTC-ECHO mit Manfred Richels vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und Claus George von der DZ BANK gesprochen. Beide machen deutlich, dass der Krypto-Handel für sie nur der Einstieg ist. Was danach kommt, verfolgen die Konkurrenten überraschenderweise gemeinsam.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine physische Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der schwankende Ethereum-Finanzcharts anzeigt
KursanalyseEthereum-Analyse: Droht ein Rückfall unter 2.000 US-Dollar?
Das Bild zeigt David Minarsch
ExperteninterviewWenn Software selbst Geld bewegt: KI-Agenten verändern die Finanzmärkte
SPD-Politiker Lars Klingbeil (links) und CDU-Politiker Lukas Krieger (rechts) vor einer großen Bitcoin-Münze in den Farben der deutschen Flagge.
Es wird knappHat sich die Regierung bei der Bitcoin-Haltefrist “verständigt”? Was Anleger wissen müssen
Bitcoin- & Krypto-Sparplan einrichten – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du Schritt für Schritt einen Krypto-Sparplan für Bitcoin und Co. einrichten kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Krypto-Sparplan Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pieverse
1,87
30.65%
Midnight
0,039105
15.38%
Pi Network
0,064293
14.33%
Jupiter
0,228218
10.92%
Ether.fi
0,567108
9.50%
Gram (prev. Toncoin)
0,978594
9.17%
Avalanche
7,59
8.08%
XDC Network
0,028316
7.52%
Ondo
0,333543
7.01%
Pepe
0,000004
6.82%
Bitway
0,905940
-7.50%
Monero
505,24
-4.58%
Zcash
1.034,59
-3.30%
Arbitrum
0,150574
-1.54%
Dash
40,89
-1.49%
MemeCore
0,676887
-0.94%
Rain
0,004088
-0.91%
Quant
171,76
-0.82%
Aave
114,11
-0.12%
GHO
0,895189
-0.08%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren