Wer Bitcoin kaufen will, muss dafür nicht mehr zwingend zu einer Krypto-Börse, die womöglich sogar gehackt wird: Immer mehr Kunden können das inzwischen direkt bei ihrer Sparkasse oder Volksbank erledigen. Beide Bankengruppen haben den Krypto-Handel für Privatkunden gestartet, gehen dabei aber unterschiedliche Wege, etwa beim Tempo des Rollouts und bei der Frage, wie viel Unterstützung Kunden bekommen. Auf der TUM Blockchain Conference 2026 hat BTC-ECHO mit Manfred Richels vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und Claus George von der DZ BANK gesprochen. Beide machen deutlich, dass der Krypto-Handel für sie nur der Einstieg ist. Was danach kommt, verfolgen die Konkurrenten überraschenderweise gemeinsam.
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