Bitcoin kaufen bei der eigenen Hausbank: Sparkassen und Volksbanken machen es möglich, gehen dabei aber ganz unterschiedliche Wege. Beim Krypto-Handel sind sie Konkurrenten, an anderer Stelle arbeiten sie überraschend eng zusammen.

Krypto-Handel bei Sparkasse und Volksbank boomt: Was Anleger jetzt wissen müssen

Krypto-Handel bei Sparkasse und Volksbank boomt: Was Anleger jetzt wissen müssen

"Wir werden weder aktiv beraten, noch Marketing machen"

Wer Bitcoin kaufen will, muss dafür nicht mehr zwingend zu einer Krypto-Börse, die womöglich sogar gehackt wird: Immer mehr Kunden können das inzwischen direkt bei ihrer Sparkasse oder Volksbank erledigen. Beide Bankengruppen haben den Krypto-Handel für Privatkunden gestartet, gehen dabei aber unterschiedliche Wege, etwa beim Tempo des Rollouts und bei der Frage, wie viel Unterstützung Kunden bekommen. Auf der TUM Blockchain Conference 2026 hat BTC-ECHO mit Manfred Richels vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und Claus George von der DZ BANK gesprochen. Beide machen deutlich, dass der Krypto-Handel für sie nur der Einstieg ist. Was danach kommt, verfolgen die Konkurrenten überraschenderweise gemeinsam.

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