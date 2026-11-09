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Es wird knapp 

Hat sich die Regierung bei der Bitcoin-Haltefrist “verständigt”? Was Anleger wissen müssen

Der Referentenentwurf zur Bitcoin-Haltefrist sieht den 1. Januar 2027 als Starttermin vor, doch im Kabinett ist er noch nicht angekommen. BTC-ECHO hat beim Finanzministerium und in der Koalition nachgefragt – das wird jetzt wichtig.

Dominic Döllel
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SPD-Politiker Lars Klingbeil (links) und CDU-Politiker Lukas Krieger (rechts) vor einer großen Bitcoin-Münze in den Farben der deutschen Flagge.

Beitragsbild: picture alliance und Shutterstock I Fotomontage

 | Lars Klingbeil will die Bitcoin-Haltefrist abschaffen – doch auch die Union hat noch ein Wörtchen mitzureden

Krypto-Anleger in Deutschland können vorsichtig optimistisch sein, denn die Abschaffung der einjährigen Bitcoin-Haltefrist kommt nicht voran. Seit Ende September liegt ein Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums (BMF) vor, ein Kabinettsbeschluss fehlt bis heute. „Die regierungsinternen Abstimmungen laufen. Grundlage ist der unten genannte Referentenentwurf“, teilt das BMF auf unsere Anfrage mit. Laut diesem Entwurf soll das Gesetz aber bereits am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Ob dieser Termin noch zu halten ist, hängt vor allem am Koalitionspartner – und der hat sich gegenüber BTC-ECHO deutlich positioniert.

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