Krypto-Anleger in Deutschland können vorsichtig optimistisch sein, denn die Abschaffung der einjährigen Bitcoin-Haltefrist kommt nicht voran. Seit Ende September liegt ein Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums (BMF) vor, ein Kabinettsbeschluss fehlt bis heute. „Die regierungsinternen Abstimmungen laufen. Grundlage ist der unten genannte Referentenentwurf“, teilt das BMF auf unsere Anfrage mit. Laut diesem Entwurf soll das Gesetz aber bereits am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Ob dieser Termin noch zu halten ist, hängt vor allem am Koalitionspartner – und der hat sich gegenüber BTC-ECHO deutlich positioniert.
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