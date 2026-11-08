Wird der Bitcoin-Kurs bis Jahresende die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückerobern? Können die Spot ETFs von BlackRock und Co. nach dem Abflauen des KI-Hypes wieder Milliardensummen einsammeln? Welchen Einfluss hat der demokratische Wahlsieg bei den Midterms auf die Finanzmärkte? Fragen, die heute vielen Anlegern relevant erscheinen, dürften in anderthalb Jahrzehnten trivial wirken. Im Gespräch mit BTC-ECHO verraten drei Experten exklusiv ihre Prognosen für das Jahr 2040. Wie die Kryptowährung unser Leben verändern könnte und warum selbst eine Verzehnfachung ihres Wertes womöglich noch zu pessimistisch gedacht ist.
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