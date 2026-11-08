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Ein glänzende Zukunft? 

Bitcoin-Prognose 2040: So hoch steigt der BTC-Kurs laut den Experten

Der Bitcoin-Kurs mag kurzfristig erneut unter 80.000 US-Dollar korrigieren, aber wie verändert die Kryptowährung unsere Welt bis zum Jahr 2040? Ein Blick in die Zukunft.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münze vor futuristischem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Die Bitcoin Adoption könnte jetzt erst richtig durchstarten

Wird der Bitcoin-Kurs bis Jahresende die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückerobern? Können die Spot ETFs von BlackRock und Co. nach dem Abflauen des KI-Hypes wieder Milliardensummen einsammeln? Welchen Einfluss hat der demokratische Wahlsieg bei den Midterms auf die Finanzmärkte? Fragen, die heute vielen Anlegern relevant erscheinen, dürften in anderthalb Jahrzehnten trivial wirken. Im Gespräch mit BTC-ECHO verraten drei Experten exklusiv ihre Prognosen für das Jahr 2040. Wie die Kryptowährung unser Leben verändern könnte und warum selbst eine Verzehnfachung ihres Wertes womöglich noch zu pessimistisch gedacht ist.

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