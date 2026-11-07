Ein Ehepaar aus dem Kieler Umland wollte seine Ersparnisse vermehren und verlor dabei alles auf einer vermeintlichen Trading-Plattform. Sie gingen zur Polizei und stießen damit Ermittlungen an, die vier Jahre später zu sieben Festnahmen, mehr als 100 beschlagnahmten Servern und einem kriminellen Netzwerk mit Opfern aus mindestens 50 Ländern führten. Hinter dem Geschäft steckt ein Unternehmen, das anderen Kriminellen ganze Betrugsplattformen lieferte. Selbst Europol schaltete sich ein.
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