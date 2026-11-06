Bitcoin (BTC) muss sich der blutigen Handelswoche bei den weltweiten Technologieaktien fügen und rutschte in den letzten 24 Stunden zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozentpunkte auf ein neues Monatstief ab. Der Sieg der Demokraten bei den US‑Zwischenwahlen hat die Angst vor einer rigideren Krypto- und AI-Politik in den USA deutlich erhöht und für Abverkäufe gesorgt. In Anbetracht des Gegenwinds aus den USA wirkt der Bitcoin-Kurs aber verhältnismäßig robust. Diese Kursanalyse gibt einen Überblick über alle charttechnisch relevanten Kursniveaus für die nächsten Tage und Wochen.
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