App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2,27 T
Hyperliquid-Kurs69,71 0.18%
Bitcoin-Kurs67.543,03 -0.39%
Ethereum-Kurs1.987,21 -0.75%
XRP-Kurs1,04 -5.04%
BNB-Kurs616,93 0.08%
Hyperliquid-Kurs69,71 0.18%
Solana-Kurs80,08 -0.20%
TRON-Kurs0,283629 0.13%
Dogecoin-Kurs0,064701 -0.02%
Cardano-Kurs0,165297 0.43%
Zcash-Kurs1.186,88 6.75%
Chainlink-Kurs9,69 0.46%
Pi Network-Kurs0,066809 -1.39%
Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Können die Bullen die Korrekturausweitung abwenden?

Bitcoin (BTC) muss sich dem historischen Abverkauf von US-Technologieaktien fügen und rutscht kurzfristig unter die 75.000 US-Dollar ab. Muss die Käuferseite die Segel streichen?

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze vor fallendem Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin fügt sich dem Abverkauf an den Aktienmärkten

Bitcoin (BTC) muss sich der blutigen Handelswoche bei den weltweiten Technologieaktien fügen und rutschte in den letzten 24 Stunden zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozentpunkte auf ein neues Monatstief ab. Der Sieg der Demokraten bei den US‑Zwischenwahlen hat die Angst vor einer rigideren Krypto- und AI-Politik in den USA deutlich erhöht und für Abverkäufe gesorgt. In Anbetracht des Gegenwinds aus den USA wirkt der Bitcoin-Kurs aber verhältnismäßig robust. Diese Kursanalyse gibt einen Überblick über alle charttechnisch relevanten Kursniveaus für die nächsten Tage und Wochen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Arthur Hayes vor dem US-Kapitol und einer großen goldenen Bitcoin-Münze. Im Hintergrund sind US-Dollar-Scheine zu sehen.
BitMEX-Mitgründer im InterviewArthur Hayes warnt vor Bitcoin-Rückschlag – und verrät, was Anleger jetzt tun sollten
Lars Klingbeil auf Pressekonferenz
Krypto in DACH“Nutzung des Kontos aussetzen”: Das bedeutet der neue Plan des BMF für Krypto-Anleger
Drei physische Kryptowährungsmünzen werden in Großaufnahme gezeigt: Ethereum auf der linken Seite, Zcash in der Mitte und Bitcoin auf der rechten Seite.
KursanalyseZcash (ZEC): Folgt nach Richtungslosigkeit jetzt neue Dynamik?
Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pearl
1,64
12.61%
Ether.fi
0,516549
9.50%
Bitway
1,10
8.41%
Zcash
1.186,88
6.75%
Dash
42,21
4.81%
Pepe
0,000004
4.18%
Arbitrum
0,147499
3.94%
Injective
7,54
2.98%
Beldex
0,065541
2.88%
JUST
0,127546
2.40%
XRP
1,04
-5.04%
Lighter
2,96
-4.67%
Bitcoin Cash
235,11
-4.36%
Venice Token
18,50
-4.26%
Rain
0,005208
-2.69%
Cosmos Hub
1,24
-2.60%
Stacks
0,306355
-2.56%
Gate
8,56
-2.45%
Canton
0,084236
-2.31%
Midnight
0,034302
-2.26%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren