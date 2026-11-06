Arthur Hayes gehört zu den bekanntesten Bitcoin-Bullen. Doch der frühere BitMEX-Chef wird kurzfristig vorsichtiger: Die Schwäche des KI-Sektors könnte auch den Krypto-Markt belasten und eine Rückkehr über 100.000 US-Dollar erschweren. Im Interview mit BTC-ECHO spricht Hayes über seine Bitcoin-Prognose, die Rolle der US-Notenbank und den größten Fehler, den Anleger derzeit machen. Außerdem verrät er, womit er heute sein Geld verdienen würde, wenn Bitcoin nie erfunden worden wäre.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden