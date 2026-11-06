Krypto-Veteran Arthur Hayes hält Bitcoin weiterhin für ein überlegenes Risiko-Asset. Dennoch zweifelt er an einem schnellen Anstieg auf 100.000 US-Dollar. Exklusiv gegenüber BTC-ECHO erklärt er, warum die KI-Branche den Krypto-Markt ausbremst und welchen Fehler Anleger vermeiden sollten.

Arthur Hayes warnt vor Bitcoin-Rückschlag – und verrät, was Anleger jetzt tun sollten

Arthur Hayes warnt vor Bitcoin-Rückschlag – und verrät, was Anleger jetzt tun sollten

Arthur Hayes gehört zu den bekanntesten Bitcoin-Bullen. Doch der frühere BitMEX-Chef wird kurzfristig vorsichtiger: Die Schwäche des KI-Sektors könnte auch den Krypto-Markt belasten und eine Rückkehr über 100.000 US-Dollar erschweren. Im Interview mit BTC-ECHO spricht Hayes über seine Bitcoin-Prognose, die Rolle der US-Notenbank und den größten Fehler, den Anleger derzeit machen. Außerdem verrät er, womit er heute sein Geld verdienen würde, wenn Bitcoin nie erfunden worden wäre.

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