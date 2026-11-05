In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kursziele die Zcash-Bullen kurz- und mittelfristig anvisieren dürften
- Wieso der Privacy-Coin in den nächsten Wochen bis an sein Jahreshoch ansteigen könnte
- Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie ein erstes Warnsignal für die Anleger wäre
Der Privacy-Coin Zcash bewegte sich in den letzten vier Handelswochen richtungslos seitwärts. Nachdem der ZEC-Kurs ausgehend vom Jahreshoch ein neues Verlaufstief bei 1.049 US-Dollar ausgebildet hatte und damit in der Spitze um 38 Prozent korrigierte, haben die Bullen nun versucht, das Ruder wieder zu übernehmen. Infolge der jüngsten Kursstärke konnte sich der Altcoin erneut in Richtung der letzten Zwischenhochs vorarbeiten. Welche Kursmarken für eine Trendfortsetzung zurück in Richtung der 2026er-Höchststände überwunden werden müssen, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.
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