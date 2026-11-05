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Kursanalyse 

Zcash (ZEC): Folgt nach Richtungslosigkeit jetzt neue Dynamik?

Der größte Privacy-Coin Zcash (ZEC) kann sich in den letzten Tagen gen Norden erholen. Reicht das für den Start einer neuen Kursrallye? Diese Chartmarken werden nun relevant.

Stefan Lübeck
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Drei physische Kryptowährungsmünzen werden in Großaufnahme gezeigt: Ethereum auf der linken Seite, Zcash in der Mitte und Bitcoin auf der rechten Seite.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs des Altcoins ZCash versucht eine bullishe Trendfortsetzung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kursziele die Zcash-Bullen kurz- und mittelfristig anvisieren dürften
  • Wieso der Privacy-Coin in den nächsten Wochen bis an sein Jahreshoch ansteigen könnte
  • Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie ein erstes Warnsignal für die Anleger wäre

Der Privacy-Coin Zcash bewegte sich in den letzten vier Handelswochen richtungslos seitwärts. Nachdem der ZEC-Kurs ausgehend vom Jahreshoch ein neues Verlaufstief bei 1.049 US-Dollar ausgebildet hatte und damit in der Spitze um 38 Prozent korrigierte, haben die Bullen nun versucht, das Ruder wieder zu übernehmen. Infolge der jüngsten Kursstärke konnte sich der Altcoin erneut in Richtung der letzten Zwischenhochs vorarbeiten. Welche Kursmarken für eine Trendfortsetzung zurück in Richtung der 2026er-Höchststände überwunden werden müssen, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

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