Solana und XRP kommen für Gerd Kommer nicht infrage. Weshalb er nur auf zwei Kryptowährungen im Portfolio setzt, erklärt der ETF-Pionier im Interview.

Gerd Kommer: Warum der einstige Krypto-Kritiker jetzt selbst Bitcoin kauft

Gerd Kommer: Warum der einstige Krypto-Kritiker jetzt selbst Bitcoin kauft

Der Finanzökonom und ETF-Pionier Dr. Gerd Kommer gehörte lange Zeit zu den größten Kritikern von Kryptowährungen. Inzwischen hat sich die Haltung des bekannten Vermögensexperten aber geändert und Bitcoin und Ethereum sind sogar Teil seines eigenen Portfolios geworden. Gegenüber BTC-ECHO erklärt er, was seinen Sinneswandel ausgelöst hat und warum Anleger ihre Krypto-Quote dennoch begrenzen sollten. Außerdem verrät der Experte, wie er nach einem Bitcoin-Crash reagieren würde und weshalb er von den meisten Altcoins wenig hält.

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