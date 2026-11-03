Bitcoin und die Mehrheit der Kryptowährungen im Depot notieren infolge eines schwierigen Marktumfelds leichter. Der Ausgang der US-Zwischenwahlen könnte die Kursrichtung in den kommenden Tagen maßgeblich beeinflussen.

Nach Börsen-Hack: Wir haben die Position in folgendem Coin aufgestockt

Nach Börsen-Hack: Wir haben die Position in folgendem Coin aufgestockt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Der Krypto-Markt tendiert weiter gen Süden. Signifikante Kursabschläge im US-Technologieindex Nasdaq gepaart mit den Nachwehen des Binance-Hacks belasten die Kurse von Bitcoin und Co. In Anbetracht der heterogenen Risikofaktoren kann sich das BTC-ECHO Musterdepot dennoch verhältnismäßig gut behaupten und zeigt außerdem, bei welchen Kryptowährungen wir mittelfristig mit weiterem Aufwind rechnen.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Abverkauf am US-Aktienmarkt geht unvermindert weiter. Die Kurse der größten Technologieunternehmen kamen in den letzten Tagen weiter unter Druck. Anleger trennten sich von AI-Aktien, was auch den Krypto-Sektor belastete. Ein Hack der größten Krypto-Exchange Binance in einem Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar belastet das Vertrauen von Anlegern in die Sicherheit von zentralen Krypto-Börsen zusätzlich. Die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar musste vorerst aufgegeben werden, was die Unsicherheit unter Investoren zusätzlich verstärkt hat. In Anbetracht der anstehenden Wahlen in den USA ist in den nächsten Tagen mit anhaltend hoher Volatilität an den Finanzmärkten zu rechnen.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV). Trotz andauernder Abverkäufe im US-Technologiesektor, der Nasdaq‑100 ist mit einem Kursabschlag von 10 Prozent offiziell in eine Korrektur übergegangen, haben wir die bestehende Bitcoin-Position abermals vergrößert. Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) ist durch den Zukauf auf knapp 23 Prozent zurückgegangen.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich knapp zwei Prozent tiefer bei 106.817 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich leicht im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Wir haben die Bitcoin-Position weiter vergrößert

Bitcoins Versuch einer Stabilisierung an der 200-Tagelinie bei 76.453 US-Dollar haben wir in den Morgenstunden für eine weitere Positionsaufstockung in der Krypto-Leitwährung genutzt. In Anbetracht der heterogenen Unsicherheitsfaktoren wirkt die Krypto-Leitwährung verhältnismäßig stabil.

Die Position in Bitcoin (BTC) wurde erneut aufgestockt I Quelle: BTC-ECHO

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin notiert aktuell bei 76.937 US-Dollar, nachdem eine scharfe Korrektur den BTC-Kurs vom lokalen Hoch bei 78.878 US-Dollar am 2. November um rund 2.000 US-Dollar zurückgeworfen hat. Der RSI von 36 signalisiert ausgeprägten Verkaufsdruck. Zudem handelt BTC unterhalb der EMA20 (77.837,60 US-Dollar) und der EMA50 (78.840,40 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte Bitcoin zwischen der Unterstützung bei 74.968 US-Dollar und der EMA20 konsolidieren. Gelingt die Rückeroberung der EMA20, rückt das Fibonacci-Level bei 79.715,40 US-Dollar als nächste Hürde in den Fokus. Bricht die Unterstützung hingegen, droht ein Rücksetzer in den Bereich von 72.000 bis 73.000 US-Dollar.

Ethereum (ETH)

Ethereum notiert aktuell bei 2.253 US-Dollar, nachdem ein Ausbruchsversuch bis 2.317 US-Dollar am 2. November gescheitert ist. Der RSI von 42 signalisiert eine neutrale Lage mit leicht negativer Tendenz. Zudem liegen EMA20 (2.270,20 US-Dollar) und EMA50 (2.296,93 US-Dollar) über dem Kurs.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 2.240 und 2.280 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über 2.280 US-Dollar würde die Marke von 2.300 US-Dollar erneut in den Fokus rücken. Fällt ETH hingegen unter das untere Bollinger-Band bei 2.230 US-Dollar, droht ein Test der Unterstützung bei 2.174 US-Dollar.

Solana (SOL)

Solana (SOL) notiert aktuell bei 92,15 US-Dollar, nachdem ein beschleunigter Abverkauf am 2. November den Kurs bis zur Unterstützung bei 90,87 US-Dollar gedrückt hat. Der RSI von 32 nähert sich dem überverkauften Bereich, zudem verlaufen EMA20 (94,67 US-Dollar) und EMA50 (97,37 US-Dollar) oberhalb des Kurses.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 91,00 und 95,00 US-Dollar fortsetzen. Erst eine Rückeroberung der EMA20 würde den Weg zur EMA50 und zum oberen Bollinger-Band bei 97,54 US-Dollar ebnen. Fällt der SOL-Kurs hingegen unter 90,87 US-Dollar, droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) notiert aktuell bei 124 US-Dollar, nachdem der Kurs seit dem lokalen Hoch bei 141 US-Dollar am 1. November um über 11 Prozent korrigiert hat. Der RSI von 34 signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck, zudem notiert AAVE deutlich unter der EMA20 (131,53 US-Dollar) und der EMA50 (134,11 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte sich der Kurs zwischen dem jüngsten Tief bei 123 US-Dollar und der EMA20 bewegen. Erst eine Rückeroberung der Zone um 133 US-Dollar würde den Weg zurück zum Widerstand um 141 US-Dollar ebnen. Fällt AAVE hingegen unter 123 US-Dollar, rückt die Unterstützung bei 113 US-Dollar in den Fokus.

Binance Coin (BNB)

BNB notiert aktuell bei 696 US-Dollar, nachdem ein Erholungsversuch bis 717 US-Dollar am 1. November gescheitert war und der Kurs unter die Marke von 700 US-Dollar rutschte. Der RSI von 37 signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck, zudem liegt BNB unter der EMA20 (707 US-Dollar) und der EMA50 (718 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte sich BNB zwischen 694 und 705 US-Dollar bewegen. Gelingt ein Ausbruch über 705 US-Dollar, rückt die EMA50 als nächstes Ziel in den Fokus. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter 694 US-Dollar, droht ein Test der Unterstützung bei 680 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) notiert aktuell bei 0,577 US-Dollar und hat seit dem lokalen Hoch bei 0,603 US-Dollar am 30. Oktober knapp 4,2 Prozent verloren. Der RSI von 38 deutet auf nachlassendes Momentum hin, zudem liegt der Kurs unter der EMA20 (0,589 US-Dollar) und der EMA50 (0,604 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 0,574 und 0,598 US-Dollar fortsetzen. Gelingt ein Ausbruch über die Range-Obergrenze, rückt die EMA50 als nächste Hürde in den Fokus. Fällt VIRTUAL hingegen unter 0,574 US-Dollar, droht ein Test der Unterstützung bei 0,541 US-Dollar.

Canton (CC)

Canton (CC) notiert aktuell bei 0,103 US-Dollar und hat seit dem lokalen Hoch bei 0,143 US-Dollar Ende September rund 28 Prozent verloren. Der RSI von 40 deutet auf einen leicht bärischen Markt hin, zudem verlaufen EMA20 (0,116 US-Dollar) und EMA50 (0,114 US-Dollar) deutlich über dem Kurs.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 0,102 US-Dollar und 0,103 US-Dollar fortsetzen. Erst ein nachhaltiger Tagesschluss über der EMA20 würde den Weg zum Fibonacci-Level bei 0,121 US-Dollar ebnen. Fällt der CC-Kurs hingegen unter 0,102 US-Dollar, rückt die Unterstützung bei 0,089 US-Dollar in den Fokus.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) notiert aktuell bei 83,21 US-Dollar, nachdem der Kurs seit dem 30. Oktober von 90,92 US-Dollar abgerutscht ist und am 2. November die Marke von 85,00 US-Dollar durchbrochen hat. Der RSI von 38 signalisiert schwaches Momentum, zudem liegen EMA20 (86,25 US-Dollar) und EMA50 (84,98 US-Dollar) über dem Kurs.

Kurzfristig dürfte sich HYPE zwischen dem jüngsten Tief bei 82,59 US-Dollar und der Marke von 85,00 US-Dollar bewegen. Erst eine Rückeroberung dieses Resistniveaus würde den Weg zum mittleren Bollinger-Band bei 87,09 US-Dollar ebnen. Fällt der Kurs hingegen unter den Supportbereich um 83,00 US-Dollar, droht ein Test der Unterstützung bei 74,45 US-Dollar.

Ripple (XRP)

XRP notiert aktuell bei 1,25 US-Dollar, nachdem ein kurzer Ausbruchsversuch am 2. November bei 1,26 US-Dollar gescheitert ist und der Kurs in die Range zurückfiel. Der RSI von 44 signalisiert eine neutrale Lage, jedoch notiert XRP leicht unter der EMA20 (1,25 US-Dollar) und deutlich unter der EMA50 (1,27 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 1,24 US-Dollar und 1,26 US-Dollar fortsetzen. Erobert XRP die EMA20 nachhaltig zurück, rückt die EMA50 als nächste Hürde in den Fokus. Ein Rückfall unter das untere Bollinger-Band bei 1,24 US-Dollar und die Zone um 1,24 US-Dollar würde hingegen einen Test der Unterstützung bei 1,20 US-Dollar einleiten.

Venice Token (VVV)

Venice Token (VVV) notiert aktuell bei 21,50 US-Dollar, nachdem ein Erholungsversuch bis 23,99 US-Dollar Anfang November gescheitert war und der Kurs unter 22,00 US-Dollar rutschte. Der RSI von 36 signalisiert deutlichen Verkaufsdruck, zudem fungieren EMA20 (22,49 US-Dollar) und EMA50 (23,31 US-Dollar) als Widerstände.

Kurzfristig dürfte sich VVV zwischen der Unterstützung bei 20,99 US-Dollar und der Marke von 22,00 US-Dollar bewegen. Erst eine Rückeroberung der EMA20 würde den Weg zur EMA50 ebnen. Fällt der Kurs hingegen unter 20,99 US-Dollar, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) notiert aktuell bei 6,93 US-Dollar, nachdem ein Ausbruchsversuch über 7,40 US-Dollar Anfang November gescheitert ist und die jüngste Kerze ein Tief bei 6,80 US-Dollar markiert hat. Der RSI von 43 deutet auf nachlassende Kaufdynamik hin, zudem notiert UNI unter der EMA20 (7,10 US-Dollar) und der EMA50 (7,09 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte sich der Kurs zwischen der Unterstützung bei 6,00 US-Dollar und dem mittleren Bollinger-Band bei 7,12 US-Dollar bewegen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die EMA20 könnte eine Erholung in Richtung des Fibonacci-Levels bei 7,88 US-Dollar einleiten. Fällt der UNI-Kurs hingegen unter 6,00 US-Dollar, droht beschleunigter Verkaufsdruck.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Empfohlenes Video Bitcoin und Altcoins: Was passiert jetzt?

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Die schwierige Situation an den Finanzmärkten macht auch vor dem Krypto-Sektor nicht halt. Bitcoins Rückfall an die 200-Tagelinie um 76.500 US-Dollar unterstreicht die Risikoaversion unter Anlegern. Wir haben unsere Bitcoin-Position trotz anhaltender Unsicherheit über den Ausgang der US‑Wahlen, wie im letzten Depot-Update angekündigt, abermals leicht erhöht. Kurzfristig gilt es, neben den US-Zwischenwahlen auch die Entwicklung des Iran-Konflikts im Auge zu behalten.

Ein erstes Indiz für eine Entschärfung wäre eine Stabilisierung der Finanzmärkte infolge nachhaltig fallender Rohölpreise. Bevor wir jedoch bestehende Positionen in anderen Kryptowährungen vergrößern, warten wir auf ein deutliches Lebenszeichen der Bullenseite. Insbesondere ein Ende des Abverkaufs im US‑Technologie-Sektor wäre als wichtiges Signal zu werten. Nachhaltige Zuflüsse in die Spot ETFs von Bitcoin und Ethereum wären ein weiteres Anzeichen für einen bullishen Turnaround, und dürften uns zu neuen Zukäufen bewegen.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Die US-Zwischenwahlen stehen in den kommenden 24 Handelsstunden im Anlegerfokus. Am Donnerstag werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld veröffentlicht, bevor am Freitag der große Arbeitsmarktbericht (NFP) den Schlusspunkt setzt. Später am Tag präsentiert die Universität Michigan vorläufige Zahlen zur Verbraucherstimmung. Geldpolitisch dürften die Reden mehrerer Vertreter der Federal Reserve die Kurse am Aktienmarkt beeinflussen. Mit Blick auf die US-Berichtssaison schauen Anleger am Dienstagabend auf die Quartalszahlen des Chipherstellers AMD, bevor vorbörslich am Mittwoch der Bitcoin-Miner Riot Platforms die Bücher öffnet.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.