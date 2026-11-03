Mehr als 137 Millionen US-Dollar hat die Krypto-Branche in den US-Wahlkampf gesteckt. Doch nach den letzten Midterms brach der Bitcoin-Kurs teils um 50 Prozent ein.

US-Midterms: Fällt Bitcoin nach der Wahl auf ein neues Jahrestief?

US-Midterms: Fällt Bitcoin nach der Wahl auf ein neues Jahrestief?

Heute entscheiden die US-Amerikaner über die neuen Machtverhältnisse im Kongress – und nach aktuellen Umfragewerten kommt es zu einem Umbruch, der auch für Bitcoin, Ethereum und Co. von Bedeutung ist. Neben der ungewissen Zukunft des Clarity Acts und Trumps Krypto-Agenda gibt vor allem die Vergangenheit Anlass zur Sorge. Nach den letzten drei Zwischenwahlen gab es immer wieder einen deutlichen Kursrutsch bei Bitcoin. Erst im Anschluss an die Midterms erreichte der BTC-Kurs sein jeweiliges Zyklustief. Wird sich die Geschichte wiederholen oder ist 2026 alles anders?

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