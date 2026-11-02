Brasiliens größte Krypto-Börse spricht von einem schnell eingedämmten Vorfall ohne Schaden für Kunden. Blockchain-Analysten zählen derweil Abflüsse über zehn Netzwerke hinweg.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Mercado Bitcoin bestätigt einen Cyberangriff und setzt Ein- und Auszahlungen aus. â³

Die Börse betont, dass kein Schaden für Kunden entstanden sei, Analysten sehen jedoch verdächtige Überweisungen. â³

Sicherheitsfirma identifiziert Überweisungen von über 40 Millionen US-Dollar in mehreren Netzwerken.

Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit zentraler Handelsplätze auf, insbesondere nach dem Angriff auf Binance. â³

Mercado Bitcoin, die größte Krypto-Börse Brasiliens, hat am Montag einen Cyberangriff auf eines ihrer Systeme bestätigt. Ein- und Auszahlungen sind vorerst ausgesetzt. Das teilte das Unternehmen auf X mit.

In der Mitteilung gibt sich die Börse betont beruhigend. Der Vorfall sei in den frühen Morgenstunden schnell erkannt und eingedämmt worden, den Kunden sei kein Schaden entstanden und ein Datenleck habe es ebenfalls nicht gegeben. Die Aussetzung des Zahlungsverkehrs bezeichnet das Unternehmen als reine Vorsichtsmaßnahme. Die eigenen Teams seien mobilisiert, um den Vorfall zu untersuchen, die Vermögenswerte zu verfolgen und sich mit den Behörden abzustimmen.

Analysten zählen anders

Diese Darstellung deckt sich allerdings nicht mit dem, was Blockchain-Analysten beobachten. Die Sicherheitsfirma Hypernative identifizierte in einer vorläufigen Auswertung verdächtige Überweisungen von mehr als 40 Millionen US-Dollar, verteilt über mindestens zehn Netzwerke. Darunter befinden sich Bitcoin, Ethereum, Solana und Tron.

Bestätigt hat Mercado Bitcoin diese Summe nicht. Auch zur Angriffsmethode schweigt die Börse bislang. Derzeit ist somit nicht geklärt, ob die abgeflossenen Gelder aus den Reserven der Börse oder von Kundenkonten stammen.

Der Zeitpunkt macht den Hack zusätzlich unangenehm. Erst vor wenigen Tagen war Binance Ziel eines Angriffs geworden, bei dem Krypto-Vermögenswerte in Milliardenhöhe betroffen waren. Das weckt erneut Fragen in Hinblick auf die Sicherheit zentraler Handelsplätze.