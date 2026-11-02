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Angriff in Brasilien 

Mercado Bitcoin bestätigt Cyberangriff und stoppt alle Auszahlungen

Brasiliens größte Krypto-Börse spricht von einem schnell eingedämmten Vorfall ohne Schaden für Kunden. Blockchain-Analysten zählen derweil Abflüsse über zehn Netzwerke hinweg.

Ludwig Schlick
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Das Bild zeigt eine Hacker vor einem Laptop

Beitragsbild: Shutterstock

 | Brasiliens größte Krypto-Börse wurde am Montagmorgen angegriffen

Mercado Bitcoin, die größte Krypto-Börse Brasiliens, hat am Montag einen Cyberangriff auf eines ihrer Systeme bestätigt. Ein- und Auszahlungen sind vorerst ausgesetzt. Das teilte das Unternehmen auf X mit.

In der Mitteilung gibt sich die Börse betont beruhigend. Der Vorfall sei in den frühen Morgenstunden schnell erkannt und eingedämmt worden, den Kunden sei kein Schaden entstanden und ein Datenleck habe es ebenfalls nicht gegeben. Die Aussetzung des Zahlungsverkehrs bezeichnet das Unternehmen als reine Vorsichtsmaßnahme. Die eigenen Teams seien mobilisiert, um den Vorfall zu untersuchen, die Vermögenswerte zu verfolgen und sich mit den Behörden abzustimmen.

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Analysten zählen anders

Diese Darstellung deckt sich allerdings nicht mit dem, was Blockchain-Analysten beobachten. Die Sicherheitsfirma Hypernative identifizierte in einer vorläufigen Auswertung verdächtige Überweisungen von mehr als 40 Millionen US-Dollar, verteilt über mindestens zehn Netzwerke. Darunter befinden sich Bitcoin, Ethereum, Solana und Tron.

Bestätigt hat Mercado Bitcoin diese Summe nicht. Auch zur Angriffsmethode schweigt die Börse bislang. Derzeit ist somit nicht geklärt, ob die abgeflossenen Gelder aus den Reserven der Börse oder von Kundenkonten stammen.

Der Zeitpunkt macht den Hack zusätzlich unangenehm. Erst vor wenigen Tagen war Binance Ziel eines Angriffs geworden, bei dem Krypto-Vermögenswerte in Milliardenhöhe betroffen waren. Das weckt erneut Fragen in Hinblick auf die Sicherheit zentraler Handelsplätze.

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