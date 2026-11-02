Nach dem Rekord-Hack verzeichnet Binance Milliardenabflüsse. Wie entwickelt sich die Lage an der Krypto-Börse und was bedeutet das für BNB?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nach dem Hackerangriff auf Binance wurden Kryptowährungen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen. â³

Der BNB-Kurs zeigt derzeit eine neutrale bis leicht bärische Marktlage mit entscheidenden Kursmarken. â³

Prognosen deuten auf mögliche Kursbewegungen zwischen 640 und 780 US-Dollar hin.

Die Auszahlungen wurden wieder aufgenommen, jedoch ziehen Kunden erhebliche Summen ab. â³

Nach dem Hackerangriff auf Binance, bei dem Kryptowährungen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden, hat die Krypto-Börse am Sonntag schrittweise die Auszahlungen wieder aufgenommen. Seitdem ziehen Kunden erhebliche Summen ab: Laut Daten von DefiLlama beliefen sich die Nettoabflüsse innerhalb von 24 Stunden auf 5,8 Milliarden US-Dollar.

Binance zufolge war der Andrang unmittelbar nach der Wiederaufnahme besonders hoch, hat sich inzwischen jedoch abgeschwächt. Die Abflüsse machen bislang nur einen kleinen Teil der rund 171 Milliarden US-Dollar aus, die die Börse an Kundenvermögen verwaltet.

Auszahlungen wieder möglich

Mittlerweile sind die Auszahlungen wieder über 15 Netzwerke möglich, darunter Bitcoin, Ethereum und BNB Smart Chain. Den größten Anteil der Abhebungen machten USDT, USDC und Bitcoin aus. Zudem erklärte Binance, bereits 90 Prozent der gestohlenen Vermögenswerte aus Unternehmensreserven und Sicherungsfonds ersetzt zu haben.

Bislang hat der Hackerangriff keine wirklich drastischen Auswirkungen auf den BNB-Kurs gehabt. Doch wie geht es jetzt mit Binance Coin weiter?

BNB-Kurs: Das müssen Investoren wissen

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der BNB-Kurs zwischen 716,00 USD (High) und 704,75 USD (Low) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 705,33 USD und damit unter dem Schlusskurs des Vortags (713,56 USD). Im Jahr 2026 beträgt die Marktkapitalisierung rund 92,73 Milliarden USD; als Coin mit hohem Marktwert bleibt BNB für Krypto- und Blockchain-Anleger relevant. Die kurzfristige Entwicklung zeigt eine leichte Abwärtsneigung innerhalb der engen Range.

Der Hack ist deutlich ablesbar I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (712,24 USD), was kurzfristig Druck signalisiert. Die Sequenz jüngster Kerzen bildet eine leichte Folge tieferer Hochs und tieferer Tiefs. Unterstützung liegt kurzfristig bei 705,08 USD, gefolgt vom Bollinger-Unterband bei 697,26 USD; Widerstände bei 716,00 USD und am Fibonacci-Level bei 730,80 USD. Insgesamt ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Markt in einer engen Konsolidierungsphase

Der RSI (14) liegt bei 51,01 und befindet sich damit im neutralen Bereich. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, da die jüngsten Verluste an Dynamik verloren haben.

Die Bollinger-Bänderbreite beträgt etwa 18,14 USD, was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer engen Konsolidierungsphase; Ausbrüche nach oben oder unten würden kurzfristig das Risiko erhöhen.

BNB-Prognose: So geht es mit dem Kurs weiter

Neutrales Szenario: BNB bewegt sich zwischen 697 und 722 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent ist das neutrale Szenario derzeit am wahrscheinlichsten. Dabei dürfte sich der BNB-Kurs zwischen 697,26 und 722 US-Dollar bewegen. Entscheidend ist, dass der RSI im Bereich zwischen 47 und 53 Punkten bleibt und weder ein nachhaltiger Ausbruch über 716,00 US-Dollar noch ein Rückgang unter 697,26 US-Dollar erfolgt. Der EMA-20 bei 712,24 US-Dollar dient dabei als kurzfristige Orientierung.

Bullishes Szenario: BNB könnte bis auf 780 US-Dollar steigen

Für das bullishe Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent. Voraussetzung wäre ein Tagesschlusskurs oberhalb des EMA-20 bei 712,24 US-Dollar sowie ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 716,00 US-Dollar. Steigt der RSI dabei über 55 Punkte, könnte BNB zunächst die Fibonacci-Zone bei 730,80 US-Dollar ansteuern. Darüber würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich zwischen 750 und 780 US-Dollar eröffnen. Ein Rückfall unter 697,26 US-Dollar würde das bullishe Szenario entkräften.

Bearishes Szenario: BNB droht ein Rückgang auf 640 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent könnte sich die Abwärtsbewegung bei BNB fortsetzen. Ein Tagesschlusskurs unterhalb des Bollinger-Unterbands bei 697,26 US-Dollar wäre dafür ein wichtiges Signal, insbesondere wenn der RSI unter 45 Punkte fällt. In diesem Fall dürfte zunächst die Unterstützung bei 680,00 US-Dollar in den Fokus rücken. Wird auch diese unterschritten, könnte der Kurs bis auf 640 US-Dollar zurückfallen. Der EMA-20 bei 712,24 US-Dollar würde in diesem Szenario weiterhin als Widerstand fungieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.