Der Binance-Hack zieht weitere Kreise. Ein Nasdaq-Unternehmen erwägt nun den Verkauf seiner Bitcoin-Reserve im Wert von rund 450 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-Reserve vor dem Aus: Dieses Nasdaq-Unternehmen plant den Verkauf

Bitcoin-Reserve vor dem Aus: Dieses Nasdaq-Unternehmen plant den Verkauf

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Next Technology Holding überdenkt seine Bitcoin-Strategie nach dem Binance-Hack. â³

Der Verwaltungsrat genehmigt den Verkauf oder die Verpfändung von 5.833 BTC.

Das Unternehmen plant, seine Abhängigkeit von Bitcoin zu reduzieren und Liquidität zu schaffen. â³

CEO Weihong Liu entscheidet über den Umfang möglicher Verkäufe. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Binance-Hack bringt den an der Nasdaq gelisteten Softwareentwickler Next Technology Holding offenbar dazu, seine Bitcoin-Strategie zu überdenken. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Verwaltungsrat hat den Verkauf oder die Verpfändung seiner gesamten 5.833 BTC genehmigt. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs entspricht der Bestand einem Wert von rund 450 Millionen US-Dollar. Ob und wie viele Bitcoin tatsächlich verkauft werden, steht bislang nicht fest.

Auslöser für die Entscheidung war nach Angaben des Unternehmens der milliardenschwere Angriff auf Binance. Der Verwaltungsrat verweist daneben auf Sicherheitslücken bei Krypto-Börsen, Hackerangriffe und mögliche Risiken durch Quantencomputer. .

Next Technology will Bitcoin-Risiko reduzieren

CEO Weihong Liu kann nun über Umfang möglicher Verkäufe entscheiden. Daneben kann Next Technology seine Bitcoin auch als Sicherheit für Finanzierungen hinterlegen. Das Unternehmen will damit seine Abhängigkeit von Bitcoin reduzieren und Liquidität schaffen.

Der Bitcoin-Bestand übersteigt den Börsenwert des Unternehmens um ein Vielfaches. Während Next Technology an der Nasdaq nur mit rund acht Millionen US-Dollar bewertet wird, sind seine 5.833 BTC derzeit etwa 450 Millionen US-Dollar wert. Den Großteil der Bitcoin hatte das Unternehmen bereits im März 2025 erworben. Ein vollständiger Ausstieg aus Bitcoin ist bislang nicht beschlossen.