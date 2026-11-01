Der Krypto-Milliardendiebstahl weckt neue Zweifel an der Sicherheit von Binance und anderen großen Börsen. Gehören Bitcoin, Ethereum und Co. doch auf Hardware-Wallets? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion.

Nach dem Binance-Hack: Wie sicher sind Kryptowährungen noch auf den Börsen?

Nach dem Binance-Hack: Wie sicher sind Kryptowährungen noch auf den Börsen?

Der größte Hackerangriff der Krypto-Geschichte erschüttert das Vertrauen in die Sicherheit zentralisierter Börsen. Bitcoin und Altcoins im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar wurden entwendet, Auszahlungen von Binance vorübergehend gestoppt. Dabei galten Hardware-Wallets nach mehreren Sicherheitsvorfällen zuletzt ebenfalls als zunehmend riskant. Krypto-Anleger haben nun ernsthafte Schwierigkeiten, einen wirklich sicheren Aufbewahrungsort für ihre Coins zu finden. Sind Bitcoin und Co. auf Börsen überhaupt noch gut aufgehoben? Welche Alternativen gibt es und wie lässt sich dem Risiko eines Totalverlusts vorbeugen? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion.

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