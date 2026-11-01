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Wandel der Mining-Branche 

Bitcoin-Miner im KI-Boom: Wer verdient hier wirklich?

Tech-Konzerne suchen händeringend nach Strom für ihre KI-Rechenzentren suchen, aber viele Bitcoin-Miner sitzen längst an der Quelle. Das eröffnet ihnen völlig neue Verdienstmöglichkeiten. Wie groß das Potenzial wirklich ist.

Louis Blümlein
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Bitcoin-Mining vs. KI-Zentren

Beitragsbild: KI-Fotomontage

 | Die Bitcoin-Mining-Branche erlebt einen historischen Umbruch

In der Bitcoin-Mining-Branche findet derzeit ein größerer Umbruch statt. Immer mehr Unternehmen investieren ihr Geld lieber in KI-Rechenzentren anstatt neue Mining-Anlagen aufzubauen. Einige Betreiber haben sich sogar vollständig vom Bitcoin-Mining verabschiedet. Dahinter steckt eine Entwicklung, die das bisherige Geschäftsmodell vieler Miner zunehmend ins Wanken bringt. Doch warum setzen die Unternehmen eigentlich so stark auf künstliche Intelligenz und wie viel Geld lässt sich damit verdienen?

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