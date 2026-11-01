In der Bitcoin-Mining-Branche findet derzeit ein größerer Umbruch statt. Immer mehr Unternehmen investieren ihr Geld lieber in KI-Rechenzentren anstatt neue Mining-Anlagen aufzubauen. Einige Betreiber haben sich sogar vollständig vom Bitcoin-Mining verabschiedet. Dahinter steckt eine Entwicklung, die das bisherige Geschäftsmodell vieler Miner zunehmend ins Wanken bringt. Doch warum setzen die Unternehmen eigentlich so stark auf künstliche Intelligenz und wie viel Geld lässt sich damit verdienen?
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