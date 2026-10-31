Selbst die weltweit größte Krypto-Börse bleibt von Hackern nicht verschont. Sind die eigenen Bestände auf einer Hardware-Wallet besser aufgehoben?

Milliardenhack bei Binance: Das sagen die Experten zum historischen Krypto-Raub

Milliardenhack bei Binance: Das sagen die Experten zum historischen Krypto-Raub

Es ist ein Angriff von ungekanntem Ausmaß: Innerhalb kürzester Zeit haben Hacker Kryptowährungen im Wert von mehr als sechs Milliarden US-Dollar von der weltweit größten Krypto-Börse Binance entwendet und damit einen traurigen Rekord aufgestellt. Hinter dem Diebstahl sollen jene nordkoreanischen Cyberkriminellen stecken, die bereits für den Angriff auf Bybit verantwortlich gemacht werden. BTC-ECHO hat mit mehreren Experten über den Vorfall gesprochen – und darüber, wie Anleger ihre Bestände vor solchen Angriffen schützen können.

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