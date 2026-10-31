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Rekorddiebstahl 

Milliardenhack bei Binance: Das sagen die Experten zum historischen Krypto-Raub

Selbst die weltweit größte Krypto-Börse bleibt von Hackern nicht verschont. Sind die eigenen Bestände auf einer Hardware-Wallet besser aufgehoben?

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Changpeng Zhao mit einer Bitcoin-Münze und dem Binance-Logo im Hintergrund

Beitragsbild: picture alliance, KI-Fotomontage

 | Das Jahr 2026 ist geprägt von zahlreichen Krypto-Hacks

Es ist ein Angriff von ungekanntem Ausmaß: Innerhalb kürzester Zeit haben Hacker Kryptowährungen im Wert von mehr als sechs Milliarden US-Dollar von der weltweit größten Krypto-Börse Binance entwendet und damit einen traurigen Rekord aufgestellt. Hinter dem Diebstahl sollen jene nordkoreanischen Cyberkriminellen stecken, die bereits für den Angriff auf Bybit verantwortlich gemacht werden. BTC-ECHO hat mit mehreren Experten über den Vorfall gesprochen – und darüber, wie Anleger ihre Bestände vor solchen Angriffen schützen können.

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