Es ist ein Angriff von ungekanntem Ausmaß: Innerhalb kürzester Zeit haben Hacker Kryptowährungen im Wert von mehr als sechs Milliarden US-Dollar von der weltweit größten Krypto-Börse Binance entwendet und damit einen traurigen Rekord aufgestellt. Hinter dem Diebstahl sollen jene nordkoreanischen Cyberkriminellen stecken, die bereits für den Angriff auf Bybit verantwortlich gemacht werden. BTC-ECHO hat mit mehreren Experten über den Vorfall gesprochen – und darüber, wie Anleger ihre Bestände vor solchen Angriffen schützen können.
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren