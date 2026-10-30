Bitcoin (BTC) blickt auf eine schwierige zweite Wochenhälfte zurück. Enttäuschende Quartalszahlen aus dem US‑Techsektor, gepaart mit dem Hack der größten Krypto-Börse Binance, sorgten in den letzten 24 Handelsstunden für einen Kurssturz bis an die 200-Tagelinie bei 76.301 US-Dollar. In Anbetracht der vielschichtigen Problemlage dürften die kommenden Tage entscheidend für die Krypto-Leitwährung werden. Alle chartechnisch relevanten Kursmarken im Überblick.
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