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Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Darum muss der Kurs jetzt Stärke zeigen

Bitcoin (BTC) folgt der Schwäche am US-Aktienmarkt. Der Binance-Hack hat die schwierige charttechnische Lage nochmals verstärkt. Darauf müssen Anleger mit Blick auf die Kursentwicklung nun achten.

Stefan Lübeck
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Bitcoin-Münzen vor einem fallenden Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Binance-Hack belastet den Bitcoin-Kurs

Bitcoin (BTC) blickt auf eine schwierige zweite Wochenhälfte zurück. Enttäuschende Quartalszahlen aus dem US‑Techsektor, gepaart mit dem Hack der größten Krypto-Börse Binance, sorgten in den letzten 24 Handelsstunden für einen Kurssturz bis an die 200-Tagelinie bei 76.301 US-Dollar. In Anbetracht der vielschichtigen Problemlage dürften die kommenden Tage entscheidend für die Krypto-Leitwährung werden. Alle chartechnisch relevanten Kursmarken im Überblick.

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