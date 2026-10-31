Die XRP-Bestände auf Binance sind auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren gefallen. Was steckt hinter den Abflüssen?

XRP-Bestände auf Binance fallen auf tiefsten Stand seit 2022

XRP-Bestände auf Binance fallen auf tiefsten Stand seit 2022

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Bestände auf Binance erreichen den niedrigsten Stand seit Dezember 2022. â³

Rund 2,5 Milliarden XRP wurden abgezogen, was einen Rückgang von über acht Prozent innerhalb von zwei Tagen bedeutet.

Breitere Abflüsse bei zentralisierten Handelsplätzen deuten auf mögliche Veränderungen im Handelsverhalten hin. â³

Die aktuellen Entwicklungen werfen Fragen zur langfristigen Verwahrung und den Auswirkungen auf den XRP-Kurs auf. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die XRP-Bestände auf Binance sind auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2022 gefallen. Das zeigen aktuelle Daten von CryptoQuant. Demnach hält die Krypto-Börse noch rund 2,5 Milliarden XRP – ein Rückgang von gut acht Prozent innerhalb von zwei Tagen.

Ob es sich dabei um eine Reaktion auf den milliardenschweren Hack bei Binance handelt, lässt sich aus den Zahlen nicht schließen. Auch bei anderen Börsen wie Bybit und Bithumb sind im selben Zeitraum größere XRP-Mengen abgezogen worden. Upbit verzeichnete dagegen einen leichten Anstieg. Das deutet eher auf breitere Abflüsse bei zentralisierten Handelsplätzen hin.

Was bedeuten die XRP-Abflüsse?

Die Analyse auf CryptoQuant wertet die Entwicklung als grundsätzlich positives Signal: “Geringere Börsenreserven verringern die Menge an XRP, die unmittelbar für den Handel verfügbar ist, was den Verkaufsdruck potenziell mindern könnte”. Ob die Abflüsse tatsächlich auf eine längerfristige Verwahrung durch Anleger hindeuten oder andere Ursachen haben, lässt sich aus den Daten nicht ablesen.

Wie sich die aktuelle Lage mit Blick auf die On-Chain-Daten bei XRP darüber hinaus entwickelt und welche Kursmarken jetzt wichtig werden, lest ihr hier: XRP trotz Wallet-Rekord in Schwierigkeiten – Was steckt dahinter?

Krypto-Markt wackelt

Die sinkenden XRP-Börsenreserven spiegeln sich bislang nicht in steigenden Kursen wider. Der XRP-Kurs notiert bei rund 1,25 US-Dollar und verliert auf Wochensicht 2,2 Prozent. Auch Bitcoin geriet nach dem Binance-Hack leicht ins Straucheln. Wie sich der Krypto-Markt derzeit entwickelt und welche Kursmarken für Bitcoin entscheidend werden könnten, erfahrt ihr hier: Nach Binance-Hack: Bitcoin fällt Richtung 76.000 US-Dollar