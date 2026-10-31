Nach Binance-Hack: Bitcoin fällt Richtung 76.000 US-Dollar

Bitcoin gibt nach dem Binance-Hack weiter nach. Der Kurs nähert sich dabei einer Marke, die für viele der jüngsten Käufer entscheidend werden könnte.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt auf rund 77.400 US-Dollar und verliert 1,4 Prozent innerhalb von 24 Stunden. â³

Der Binance-Hack belastet den Markt, während Bitcoin der Marke von 76.000 US-Dollar näherkommt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt bleibt auch am Samstag unter Druck. Der Bitcoin-Kurs fällt am Morgen auf rund 77.400 US-Dollar und verliert binnen 24 Stunden weitere 1,4 Prozent. Damit setzt sich der Kursrückgang nach dem milliardenschweren Hack bei Binance fort. Die gesamte Marktkapitalisierung sinkt um 1,3 Prozent auf 2,69 Billionen US-Dollar. Auf Wochensicht steht Bitcoin inzwischen 4,2 Prozent im Minus.

Bei den Altcoins zeigt sich kein einheitliches Bild. Ethereum notiert bei rund 2.244 US-Dollar leicht im Plus, während BNB weitere 1,9 Prozent auf rund 700 US-Dollar verliert. Solana gibt zwei Prozent nach, XRP 0,7 Prozent. HYPE fällt binnen 24 Stunden um rund vier Prozent auf 88 US-Dollar, liegt auf Wochensicht aber weiterhin etwa 15 Prozent im Plus. Zu den Gewinnern am Samstag zählen Ondo mit sieben Prozent und Aave mit gut fünf Prozent.

Bitcoin nähert sich wichtiger Kursmarke

Der Binance-Hack bleibt dabei ein Belastungsfaktor für den Markt. Bei dem Angriff wurden Vermögenswerte im Umfang von rund 6,3 Milliarden US-Dollar abgezogen. Binance konnte nach eigenen Angaben etwa drei Milliarden US-Dollar einfrieren und hat angekündigt, sämtliche Verluste zu ersetzen. Nach dem Angriff setzte die Krypto-Börse Auszahlungen vorübergehend aus.

Für Bitcoin rückt nun die Marke von rund 76.000 US-Dollar näher. Laut einer Analyse auf CryptoQuant liegt dort derzeit der durchschnittliche Einstandskurs der Anleger, die ihre Bitcoin innerhalb der vergangenen ein bis drei Monate gekauft haben. In früheren Aufwärtsphasen habe dieser Bereich häufig als Unterstützung gedient. Mit einem Kurs von rund 77.400 US-Dollar liegt Bitcoin nur noch knapp darüber.

Auch charttechnisch rückt die Zone um 76.000 US-Dollar näher. Dort verläuft derzeit die 200-Tage-Linie, die Bitcoin nach dem Binance-Hack bereits getestet hat. Ein erneuter Rückfall darunter würde das Chartbild weiter eintrüben. Welche Marken jetzt auf der Ober- und Unterseite entscheidend sind, zeigt die aktuelle Bitcoin-Kursanalyse: Bitcoin-Kurs: Darum muss der Kurs jetzt Stärke zeigen