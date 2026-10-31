Auf Bitcoin könnten schwere Monate zukommen. Warum der Kurs seine besten Tage hinter sich haben soll – und manche ihre Hoffnungen nun auf den McRib setzen.

“Nie wieder ein Allzeithoch”: Kann der McRib Bitcoin noch retten?

“Nie wieder ein Allzeithoch”: Kann der McRib Bitcoin noch retten?

So schnell der weltgrößten Krypto-Börse mal eben 6 Milliarden US-Dollar stibitzt werden konnten, so rasch ist auch die Anlegerstimmung dem Fear and Greed Index nach wieder in den Keller gerutscht. Doch da ist zum Glück bereits die Prise Hopium, auf die der Space gewartet hat: Der McRib ist zurück, zumindest in den USA. Und das kann nur bedeuten: Bitcoin steht vor einer Rallye. Denn immer, wenn der Burger auf die Speisekarte kommt, hebt der Kurs ab. So ganz stimmte dieses Meme zwar noch nie. Doch was den burgerliebenden Bitcoin-Bullen vor allem einen Strich durch die gewagte Rechnung machen könnte, ist ausgerechnet der deutsche McDonald’s-Vertrieb.

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