Am heutigen 30. Oktober ist Weltspartag. Und die Deutschen legen weiterhin viel Geld zurück. Laut Statistischem Bundesamt lag die Bruttosparquote 2025 bei 18,9 Prozent und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 14,3 Prozent. Doch neben Sparbuch, Tagesgeld und ETF gewinnt auch Bitcoin als langfristige Anlage an Bedeutung. Eine aktuelle Auswertung der Krypto-Plattform BISON zeigt: Gut ein Viertel der aktiven Kunden hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens einmal per Sparplan investiert. 95 Prozent der Anleger mit laufendem Krypto-Sparplan setzen dabei auf Bitcoin. Doch lohnt sich der regelmäßige Kauf der Kryptowährung tatsächlich? Und wie schneidet die Strategie gegenüber einem Einmalinvestment ab?
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