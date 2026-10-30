Die Deutschen sparen weiterhin überdurchschnittlich viel. Zugleich setzen immer mehr Krypto-Anleger auf regelmäßige Bitcoin-Käufe. Doch wie rentabel ist ein Sparplan tatsächlich? Ein Blick auf historische Renditen, die DCA-Strategie und aktuelle Zahlen zum Weltspartag.

Weltspartag 2026: Bitcoin-Sparplan statt Sparbuch – lohnt sich das?

Weltspartag 2026: Bitcoin-Sparplan statt Sparbuch – lohnt sich das?

Am heutigen 30. Oktober ist Weltspartag. Und die Deutschen legen weiterhin viel Geld zurück. Laut Statistischem Bundesamt lag die Bruttosparquote 2025 bei 18,9 Prozent und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 14,3 Prozent. Doch neben Sparbuch, Tagesgeld und ETF gewinnt auch Bitcoin als langfristige Anlage an Bedeutung. Eine aktuelle Auswertung der Krypto-Plattform BISON zeigt: Gut ein Viertel der aktiven Kunden hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens einmal per Sparplan investiert. 95 Prozent der Anleger mit laufendem Krypto-Sparplan setzen dabei auf Bitcoin. Doch lohnt sich der regelmäßige Kauf der Kryptowährung tatsächlich? Und wie schneidet die Strategie gegenüber einem Einmalinvestment ab?

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