Mittlerweile gibt es rund zehn Millionen Dogecoin-Halter, dennoch bleiben das TVL und die DeFi-Aktivität gering. Das sind die Folgen für den DOGE-Kurs.

Wann steigt Dogecoin wieder? Diese Kursmarken werden jetzt wichtig

Wann steigt Dogecoin wieder? Diese Kursmarken werden jetzt wichtig

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Dogecoin bleibt unter den Top-20-Kryptowährungen, trotz Kritik an fehlender Entwicklung. â³

Der aktuelle Kurs schwankt zwischen 0,077 und 0,081 US-Dollar – welche Marken sind entscheidend? â³

DOGE ist ein Memecoin, das ist allen bekannt. Und trotzdem gibt es aktuell über zehn Millionen Hodler und der Coin befindet sich weiterhin unter den Top-20-Kryptowährungen – beispielsweise vor Cardano. Dennoch kommt innerhalb der Community nun Streit auf: DogeOS-Manager BuildrJ kritisiert, dass es kaum Entwicklung gibt. Mehr noch: Bei einer Marktkapitalisierung von 12,3 Milliarden US-Dollar seien lediglich elf Millionen US-Dollar in DeFi-Anwendungen gebunden.

Bei Ethereum liege dieser Anteil bei rund 16 Prozent, bei Solana bei zehn Prozent. “Wir liegen 100-mal hinter anderen großen Kryptowährungen zurück”, erklärt er. Dogecoin fehle es an On-Chain-Anwendungen, die mehr Kapital anziehen könnten. Community-Mitglied Mishaboar widerspricht: “Dogecoin war nie dazu gedacht, Ethereum oder Solana zu sein.” Die Kryptowährung sei als dezentrales, erlaubnisfreies Zahlungsmittel entstanden. “Einfachheit ist eine ihrer größten Stärken, kein Mangel”, heißt es weiter.

TVL kein Maßstab für Erfolg von Dogecoin

Auch den Total Value Locked (TVL) als Erfolgsmaßstab lehnt er ab: “TVL ist sicherlich kein Maßstab dafür, wie gut eine Währung ist.” Mehr DOGE in DeFi-Anwendungen zu binden, mache die Kryptowährung für Nutzer nicht automatisch wertvoller und bringe zusätzliche Risiken mit sich.

Of course, you are defining Dogecoin's success by how much capital people deposit into DeFi protocols, which introduce varying degrees of additional risk for their users. And, of course, that happens to be exactly the business your company wants to build.



Dogecoin was never… — Mishaboar (@mishaboar) October 28, 2026

Was hingegen als Erfolgsmaßstab genutzt werden kann, ist der DOGE-Kurs. Und dort sieht es nicht viel besser als beim TVL aus: Rund 60 Prozent ist der Memecoin im letzten Jahr gefallen. Doch welche Kursmarken werden jetzt wichtig?

Dogecoin-Kurs: Das bewegt DOGE jetzt

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der DOGE‑Kurs zwischen 0,07742 USD (Tief) und 0,08089 USD (Hoch) und schloss zuletzt bei 0,07859 USD. Damit liegt der aktuelle Kurs unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden von 0,08017 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt 12.299.681.685 USD.

Dogecoin sinkt weiter I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (0,078593 USD) und zeigt eine gemischte Hoch-/Tief‑Sequenz mit leichter Erholung in den letzten beiden 4h‑Kerzen. Nahe Unterstützungen sind 0,07823 USD (Fibonacci) und 0,07742 USD, Widerstände liegen bei 0,08089 USD und 0,08380 USD. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage neutral.

Konsolidierungsphase mit kontrolliertem Risiko

Der RSI liegt bei 56,6 und befindet sich damit im moderat bullischen Bereich. Die Histogramm‑Beschleunigung ist positiv, was auf zunehmende Kaufdynamik in den letzten Kerzen hindeutet.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt circa 0,00442 USD, gemessen als Abstand Ober‑ zu Unterband. Das entspricht moderater Volatilität und signalisiert eine Konsolidierungsphase mit kontrolliertem Risiko bei seitwärts gerichteter Preisbildung.

Dogecoin-Prognose: Was den DOGE-Kurs jetzt erwartet

Neutrales Szenario: Dogecoin konsolidiert zwischen 0,077 und 0,081 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bleibt das neutrale Szenario für Dogecoin kurzfristig am wahrscheinlichsten. Dabei dürfte sich der DOGE-Kurs zwischen 0,077 und 0,081 US-Dollar bewegen. Entscheidend sind die Unterstützung am Fibonacci-Level bei 0,07823 US-Dollar und der EMA-20 bei 0,078593 US-Dollar. Solange der RSI zwischen 45 und 60 pendelt und das Handelsvolumen unter dem Durchschnitt bleibt, ist mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Ein Anstieg über 0,084 US-Dollar würde dieses Szenario invalidieren.

Bullisches Szenario: Dogecoin könnte auf 0,085 US-Dollar steigen

Im bullischen Szenario, dessen Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent liegt, könnte Dogecoin kurzfristig auf 0,080 bis 0,085 US-Dollar steigen. Voraussetzung dafür ist ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 0,08089 US-Dollar, begleitet von steigendem Handelsvolumen und einem RSI oberhalb von 60. Gleichzeitig müsste der EMA-20 bei 0,078593 US-Dollar eine erkennbare Aufwärtsbewegung einleiten. Gelingt der Ausbruch, rückt zunächst die Marke von 0,08380 US-Dollar in den Fokus, bevor das Kursziel bei 0,085 US-Dollar erreichbar wird. Ein Rückfall unter 0,077 US-Dollar würde das bullische Szenario entkräften.

Bärisches Szenario: Dogecoin droht ein Rückfall auf 0,072 US-Dollar

Das bärische Szenario besitzt eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 20 Prozent und sieht einen Kursrückgang in den Bereich zwischen 0,072 und 0,076 US-Dollar vor. Ein erstes Warnsignal wäre ein nachhaltiger Schlusskurs unterhalb von 0,07742 US-Dollar. Fällt Dogecoin zusätzlich unter die Fibonacci-Unterstützung bei 0,07823 US-Dollar, während der RSI unter 50 sinkt und der EMA-20 deutlich nach unten dreht, dürfte der Verkaufsdruck zunehmen. In diesem Fall könnte zunächst das Tagestief bei 0,07742 US-Dollar und anschließend die Zone um 0,072 US-Dollar angesteuert werden. Ein Anstieg über 0,081 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.