Ripple erschließt neue Geschäftsfelder im institutionellen Finanzsektor und peilt hohe Umsätze an. Doch wann kann endlich der XRP‑Kurs davon profitieren?

Ripple wird zur Finanzmacht – doch XRP-Anleger gehen leer aus

Ripple wird zur Finanzmacht – doch XRP-Anleger gehen leer aus

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple etabliert sich als Infrastrukturanbieter für die Finanzbranche mit einem erwarteten Umsatz von 900 Millionen US-Dollar bis 2026. â³

Trotz wachsender Partnerschaften und Marktanteile hat der XRP-Kurs seit Jahresbeginn um 30 Prozent nachgelassen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ripple will sich zunehmend als Infrastrukturanbieter für die traditionelle Finanzbranche etablieren. Für Ende 2026 erwartet das Unternehmen einen annualisierten Produktumsatz von 900 Millionen US-Dollar. Das Wachstum soll vor allem aus Dienstleistungen für institutionelle Kunden kommen, die über das bisherige Zahlungsgeschäft hinausgehen.

Wie stark Ripple sein Angebot inzwischen ausgebaut hat, zeigt die Entwicklung der Kundenbeziehungen. Die Zahl der Unternehmen und Partner, die mehrere Ripple-Produkte verwenden, hat sich in diesem Jahr verdreifacht. Insgesamt nutzen laut Unternehmensangaben mehr als 1.700 Finanzinstitute und Firmen die Infrastruktur von Ripple. „Andere konzentrieren sich auf einzelne Teile des Puzzles. Ripple führt all das gemeinsam mit seinen Partnern zusammen“, erklärt CEO Brad Garlinghouse in einer Pressemitteilung.

Auch das bestehende Geschäft wächst weiter: Bis zum Jahresende dürfte das Ripple-Zahlungsnetzwerk ein kumuliertes Volumen von knapp 150 Milliarden US-Dollar erreichen. RLUSD kommt bereits auf eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Unternehmens soll der Stablecoin als „regulierter digitaler Dollar für Unternehmen“ dienen und in sämtlichen Ripple-Produkten eingesetzt werden.

Institutionelle Anleger setzen auf Ripple

Im institutionellen Geschäft baut Ripple seine Partnerschaften aus. Der Vermögensverwalter Aviva Investors hat eine Anteilsklasse seines Liquiditätsfonds auf dem XRP Ledger tokenisiert und 50 Millionen Britische Pfund investiert. Der Hedgefonds Brevan Howard nutzt zusätzliche Handels- und Finanzierungsdienstleistungen. Auch Unternehmen wie Robinhood und BNY greifen auf mehrere Ripple-Lösungen zurück.

Der XRP-Kurs profitiert nicht von den Partnerschaften

Ripple-Chef Brad Garlinghouse addressiert diesen Wandel: “Die Finanzinfrastruktur verlagert sich auf moderne Systeme. Transaktionen werden in Echtzeit und rund um die Uhr abgewickelt.”

Und auch regulatorisch kommt Ripple voran. Die US-Bankenaufsicht OCC hat dem Unternehmen die endgültige Genehmigung zur Gründung einer nationalen Trust Bank erteilt.

Und XRP?

Doch so schön die Partnerschaften sind, einer hat davon nichts: XRP. Der Ripple Coin hat seit Jahresbeginn knapp 30 Prozent an Wert verloren und kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 83 Milliarden US-Dollar.