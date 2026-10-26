App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,40 T
Hyperliquid-Kurs69,31 1.55%
Bitcoin-Kurs71.245,36 -0.60%
Ethereum-Kurs2.063,41 -0.88%
XRP-Kurs1,15 -0.52%
BNB-Kurs659,85 0.34%
Hyperliquid-Kurs69,31 1.55%
Solana-Kurs90,28 0.16%
TRON-Kurs0,294947 0.53%
Dogecoin-Kurs0,068805 0.31%
Cardano-Kurs0,182678 0.28%
Zcash-Kurs1.100,22 2.29%
Chainlink-Kurs10,22 0.56%
Pi Network-Kurs0,067743 -0.08%
Ripple baut Partnerschaft aus 

XRP Ledger gewinnt weiteren Finanzriesen: Aviva tokenisiert Fondsanteile

Nach zwei Geldmarktfonds plant Aviva bereits weitere Anlageklassen auf der Blockchain. Welche Rolle spielt dabei der XRP Ledger?

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
XRP-Münze

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Immer mehr traditionelle Vermögensverwalter bringen Fondsanteile auf die Blockchain

Der britische Vermögensverwalter Aviva Investors baut seine Zusammenarbeit mit Ripple weiter aus. Dafür hat das Unternehmen eine tokenisierte Anteilsklasse seines 22 Milliarden Pfund schweren Sterling Liquidity Fund auf dem XRP Ledger eingeführt. Zusammen mit einem bereits im Juli gestarteten Angebot verwaltet Aviva damit inzwischen mehr als 86 Millionen Pfund über die Blockchain.

Aviva erweitert Zusammenarbeit mit Ripple

Der Grundstein für die Partnerschaft wurde bereits im Februar 2026 gelegt. Fünf Monate später brachte Aviva seine erste tokenisierte Anteilsklasse eines US-Dollar-Geldmarktfonds auf den XRP Ledger. Nun folgt mit dem Sterling Liquidity Fund ein weiteres Angebot für institutionelle Anleger, die kurzfristig Kapital in britischen Pfund anlegen möchten.

Lest auch
XRP-Mysterium Der unbekannte XRP-Schöpfer: Wer ist Arthur Britto?

Bei der technischen Umsetzung arbeiten gleich mehrere Unternehmen zusammen. Licuido stellt dabei die Infrastruktur für die Tokenisierung bereit und Komainu übernimmt die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte. Die eigentlichen Fondsanlagen verbleiben dagegen bei der amerikanischen Depotbank BNY. Somit erhalten Anleger digitale Token, die ihre Fondsanteile repräsentieren, ohne dass die zugrunde liegenden Wertpapiere selbst auf die Blockchain übertragen werden müssen.

Was bedeutet die Entwicklung für XRP?

Nach Angaben von Aviva-Investmentdirektor Alastair Sewell beschäftigt sich das Unternehmen bereits seit 2024 mit der Tokenisierung und plant nun weitere Fonds und Anlageklassen auf die Blockchain zu bringen. Außerdem steckt hinter dem Ausbau eine immer weiter wachsende Nachfrage institutioneller Investoren nach tokenisierten Assets. Da Aviva dafür aber keine größeren Mengen XRP kaufen muss, dürfte der unmittelbare Einfluss auf den XRP-Kurs eher gering sein.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Nicole Nowak und eine Bitcoin-Münze
Nicole Nowak im InterviewBitcoin kaufen auf Kredit: Wann der Renditehebel wirklich funktioniert
Eine Bullenstatue steht vor dem Eingang der Wall Street in New York
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Bitcoin-Münze zwischen Euro-Banknoten
Unterschätzte SparmöglichkeitKrypto-Steuer reduzieren? Wie Anleger ihre Bitcoin-Verluste nutzen können
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Quant
193,58
18.31%
Akedo
0,028129
8.84%
Ethena
0,184917
5.95%
MemeCore
0,864490
5.52%
Pyth Network
0,067089
5.15%
XDC Network
0,029582
4.92%
Uniswap
6,27
4.23%
Ether.fi
0,566315
3.75%
Ondo
0,371818
3.25%
Arbitrum
0,152283
3.13%
Bitway
1,31
-14.84%
Lighter
2,75
-3.06%
Monero
528,11
-2.28%
Gram (prev. Toncoin)
1,09
-2.28%
Morpho
1,81
-2.25%
Worldcoin
0,394505
-1.87%
NEXO
0,710029
-1.76%
Figure Heloc
0,926341
-1.59%
Rain
0,007117
-1.41%
Pepe
0,000004
-1.41%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren