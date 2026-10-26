Nach zwei Geldmarktfonds plant Aviva bereits weitere Anlageklassen auf der Blockchain. Welche Rolle spielt dabei der XRP Ledger?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Aviva Investors erweitert Zusammenarbeit mit Ripple durch tokenisierte Fondsanteile auf dem XRP Ledger. â³

Über 86 Millionen Pfund werden bereits über die Blockchain verwaltet. â³

Technische Umsetzung erfolgt in Kooperation mit mehreren Unternehmen.

Institutionelle Nachfrage nach tokenisierten Assets wächst weiter. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der britische Vermögensverwalter Aviva Investors baut seine Zusammenarbeit mit Ripple weiter aus. Dafür hat das Unternehmen eine tokenisierte Anteilsklasse seines 22 Milliarden Pfund schweren Sterling Liquidity Fund auf dem XRP Ledger eingeführt. Zusammen mit einem bereits im Juli gestarteten Angebot verwaltet Aviva damit inzwischen mehr als 86 Millionen Pfund über die Blockchain.

Aviva erweitert Zusammenarbeit mit Ripple

Der Grundstein für die Partnerschaft wurde bereits im Februar 2026 gelegt. Fünf Monate später brachte Aviva seine erste tokenisierte Anteilsklasse eines US-Dollar-Geldmarktfonds auf den XRP Ledger. Nun folgt mit dem Sterling Liquidity Fund ein weiteres Angebot für institutionelle Anleger, die kurzfristig Kapital in britischen Pfund anlegen möchten.

Bei der technischen Umsetzung arbeiten gleich mehrere Unternehmen zusammen. Licuido stellt dabei die Infrastruktur für die Tokenisierung bereit und Komainu übernimmt die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte. Die eigentlichen Fondsanlagen verbleiben dagegen bei der amerikanischen Depotbank BNY. Somit erhalten Anleger digitale Token, die ihre Fondsanteile repräsentieren, ohne dass die zugrunde liegenden Wertpapiere selbst auf die Blockchain übertragen werden müssen.

Was bedeutet die Entwicklung für XRP?

Nach Angaben von Aviva-Investmentdirektor Alastair Sewell beschäftigt sich das Unternehmen bereits seit 2024 mit der Tokenisierung und plant nun weitere Fonds und Anlageklassen auf die Blockchain zu bringen. Außerdem steckt hinter dem Ausbau eine immer weiter wachsende Nachfrage institutioneller Investoren nach tokenisierten Assets. Da Aviva dafür aber keine größeren Mengen XRP kaufen muss, dürfte der unmittelbare Einfluss auf den XRP-Kurs eher gering sein.