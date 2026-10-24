Arthur Britto schuf den XRP Ledger und trat dabei kaum in Erscheinung. Was man über Ripple-Gründer Arthur Britto weiß.

Der unbekannte XRP-Schöpfer: Wer ist Arthur Britto?

Der unbekannte XRP-Schöpfer: Wer ist Arthur Britto?

Satoshi Nakamoto, der legendäre Schöpfer von Bitcoin, ist längst nicht der einzige Krypto-Gründer, um den sich Geheimnisse ranken. Ripple Labs zählt zu den größten Firmen der Branche und kann auf eine der wohl leidenschaftlichsten Anhängerschaften im gesamten Krypto-Sektor bauen. Dennoch hat es einer der drei Entwickler des XRP Ledger geschafft, sich seit über zehn Jahren fast vollständig aus dem Licht der Öffentlichkeit herauszuhalten.

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