Satoshi Nakamoto, der legendäre Schöpfer von Bitcoin, ist längst nicht der einzige Krypto-Gründer, um den sich Geheimnisse ranken. Ripple Labs zählt zu den größten Firmen der Branche und kann auf eine der wohl leidenschaftlichsten Anhängerschaften im gesamten Krypto-Sektor bauen. Dennoch hat es einer der drei Entwickler des XRP Ledger geschafft, sich seit über zehn Jahren fast vollständig aus dem Licht der Öffentlichkeit herauszuhalten.
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