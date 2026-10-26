Die TUM Blockchain Conference geht Ende Oktober in München in die vierte Runde. Neben Blockchain-Technologie und DeFi stehen vor allem die Regulierung und institutionelle Nutzung digitaler Assets im Mittelpunkt.

TUM Blockchain Conference 2026: Drei Tage rund um Blockchain und digitale Assets

TUM Blockchain Conference 2026: Drei Tage rund um Blockchain und digitale Assets

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die TUM Blockchain Conference 2026 findet vom 29. bis 31. Oktober in München statt. â³

Der Digital Assets Day am 30. Oktober fokussiert sich auf Regulierung und institutionelle Nutzung digitaler Vermögenswerte. â³

Die Veranstaltung bietet ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Diskussionen und einem Hackathon. â³

BTC-ECHO-Leser erhalten einen Rabatt auf den Ticketpreis mit einem speziellen Code. â³

Vom 29. bis 31. Oktober 2026 findet die TUM Blockchain Conference im House of Communication in München statt. Die vom TUM Blockchain Club der Technischen Universität München organisierte Veranstaltung geht in ihre vierte Ausgabe. Auf dem Programm stehen Vorträge und Diskussionen zu Blockchain-Technologie, dezentralen Finanzanwendungen und Regulierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Digital Assets Day, den der Bundesverband Blockchain (Bundesblock) am 30. Oktober gestaltet.

Die gemeinnützige Konferenz bringt Entwickler, Gründer, Investoren, Wissenschaftler und Unternehmen zusammen. Bei der vergangenen Ausgabe kamen nach Angaben der Veranstalter mehr als 1.200 Teilnehmer und über 125 Speaker zusammen. Damit zählt das Event nach eigener Darstellung zu den größeren Blockchain-Konferenzen Europas.

Digital Assets Day rückt Regulierung und institutionelle Nutzung in den Fokus

Der zweite Veranstaltungstag steht im Zeichen digitaler Vermögenswerte. Der vom Bundesblock kuratierte Digital Assets Day beschäftigt sich insbesondere mit politischen Rahmenbedingungen, regulatorischen Fragen und der institutionellen Nutzung digitaler Assets.

Damit richtet sich das Programm vor allem an Teilnehmer, die sich mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Einsatz von Blockchain-Technologie beschäftigen. Neben regulatorischen Entwicklungen soll auch die Rolle etablierter Finanzinstitutionen im Markt für digitale Vermögenswerte diskutiert werden.

Austausch zwischen Wissenschaft und Krypto-Industrie

Die TUM Blockchain Conference setzt auf den Austausch zwischen akademischer Forschung und Unternehmen. Zu den Referenten vergangener Ausgaben zählen Paul Brody von EY, Patrick Hansen von Circle, Justin Drake von der Ethereum Foundation und Friederike Ernst von Gnosis. Auch Unternehmen und Blockchain-Ökosysteme wie Sui, Ledger und Solana waren bereits als Sponsoren oder Partner vertreten.

Ergänzt wird das Programm durch Networking-Veranstaltungen, weitere Events in München und eine Abschlussparty. Vom 30. bis 31. Oktober findet außerdem ein 30-stündiger Hackathon statt. Teilnehmer unterschiedlicher Erfahrungsstufen können dort an eigenen Projekten arbeiten und sich in verschiedenen Wettbewerben um Preise bewerben.

10 Prozent Rabatt für BTC-ECHO-Leser

Wer die TUM Blockchain Conference 2026 besuchen möchte, kann sich als BTC-ECHO Leser zehn Prozent Rabatt auf den Ticketpreis sichern. Dafür muss bei der Buchung über die offizielle Konferenzwebsite lediglich der Rabattcode TBC26BTCECHO10 eingegeben werden.

Weitere Informationen zum Programm und zur Veranstaltung gibt es auf der offiziellen Website der TUM Blockchain Conference. Einzelheiten zum Digital Assets Day stellt der Bundesblock bereit.