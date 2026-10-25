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Unterschätzte Sparmöglichkeit 

Krypto-Steuer reduzieren? Wie Anleger ihre Bitcoin-Verluste nutzen können

Viele Krypto-Anleger sitzen trotz der jüngsten Erholung weiterhin auf hohen Verlusten. Wer geschickt vorgeht, kann damit aber seine künftige Steuerlast deutlich senken. So funktioniert es.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münze zwischen Euro-Banknoten

Beitragsbild: Shutterstock

 | Gewiefte Krypto-Anleger können ihre Steuerlast jetzt effektiv mindern

Nach dem kräftigen Krypto-Comeback Ende August ist am Markt vorerst wieder Ruhe eingekehrt. Bitcoin hält sich zwar über den Sommertiefs, kommt aber seit Wochen kaum über die 80.000 US-Dollar hinaus. Doch gerade in solchen Phasen kann das deutsche Steuerrecht den Krypto-Investoren entgegenkommen, denn realisierte Verluste lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen mit Gewinnen verrechnen. Wer dabei strategisch geschickt vorgeht, kann seine spätere Steuerlast senken und im besten Fall mehrere Tausend oder sogar Zehntausend Euro sparen. Wie das funktioniert und welche Regeln zu beachten sind, erklären zwei Steuerexperten exklusiv gegenüber BTC-ECHO.

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