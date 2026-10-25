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On-Chain-Analyse 

Cardano überrascht mit Millionen Transaktionen – doch es gibt einen Haken

Cardano verarbeitet Millionen Transaktionen, doch die DeFi-Aktivität schwächelt. Was zeigen die aktuellen Onchain-Daten und was bedeutet das für ADA?

Louis Blümlein
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Cardano-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Transaktionen verzeichneten zuletzt einen massiven Anstieg

Hohe Transaktionszahlen gelten als Zeichen für ein lebendiges Netzwerk, bei Cardano trügt dieser Eindruck jedoch zum Teil. Innerhalb eines Monats verarbeitete die Blockchain mehr als 2,6 Millionen Transaktionen, auch die Zahl der aktiven Adressen stieg zuletzt wieder. Doch ein Großteil davon geht auf Token-Verteilungen zurück, die DeFi-Nutzung bleibt dagegen schwach. Wie aussagekräftig sind diese Zahlen also wirklich?

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