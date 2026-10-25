Hohe Transaktionszahlen gelten als Zeichen für ein lebendiges Netzwerk, bei Cardano trügt dieser Eindruck jedoch zum Teil. Innerhalb eines Monats verarbeitete die Blockchain mehr als 2,6 Millionen Transaktionen, auch die Zahl der aktiven Adressen stieg zuletzt wieder. Doch ein Großteil davon geht auf Token-Verteilungen zurück, die DeFi-Nutzung bleibt dagegen schwach. Wie aussagekräftig sind diese Zahlen also wirklich?
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