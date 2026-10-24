Bei NEAR Protocol gibt es derzeit gleich mehrere positive Entwicklungen. Erst am Dienstag wurde eine neue Plattform für Unternehmen vorgestellt, während aktuelle Netzwerkdaten ein kräftiges Wachstum zeigen. Dazu kommen Fortschritte im KI-Geschäft und Pläne, die Ausgabe neuer NEAR-Token künftig zu reduzieren. Am Krypto-Markt sorgt das für neue Aufmerksamkeit. Der NEAR-Kurs konnte zeitweise deutlich zulegen. Doch was steckt hinter den jüngsten Nachrichten und wie nachhaltig könnte die Erholung sein?
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Near Protocol (NEAR) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Near Protocol (NEAR) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Near Protocol kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren