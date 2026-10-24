NEAR überrascht mit starkem Wachstum, einer neuen Plattform für Unternehmen und Fortschritten im KI-Geschäft. Auch der Kurs zieht wieder kräftig an.

NEAR-Kurs vor der nächsten Rallye? Diese News machen Hoffnung

NEAR-Kurs vor der nächsten Rallye? Diese News machen Hoffnung

Bei NEAR Protocol gibt es derzeit gleich mehrere positive Entwicklungen. Erst am Dienstag wurde eine neue Plattform für Unternehmen vorgestellt, während aktuelle Netzwerkdaten ein kräftiges Wachstum zeigen. Dazu kommen Fortschritte im KI-Geschäft und Pläne, die Ausgabe neuer NEAR-Token künftig zu reduzieren. Am Krypto-Markt sorgt das für neue Aufmerksamkeit. Der NEAR-Kurs konnte zeitweise deutlich zulegen. Doch was steckt hinter den jüngsten Nachrichten und wie nachhaltig könnte die Erholung sein?

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