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Unterschätzte Gefahren? 

SEC prüft “systemische Risiken”: KI und Tokenisierung für 2027 auf der Liste

Die SEC nennt ihre Prüfungsagenda für das Jahr 2027. Warum die Behörde bald fortgeschrittene KI-Modelle und RWA-Tokenisierung ins Visier nimmt.

Tobias Zander
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SEC-Chef Paul Atkins

Beitragsbild: picture alliance

 | SEC-Chef Paul Atkins und seine Behörde warnen vor neuen Gefährdungen

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) rückt fortgeschrittene KI-Technologien und die Digitalisierung von Assets ins Zentrum ihrer aufsichtsrechtlichen Kontrolle. In den neu veröffentlichten Prüfungsschwerpunkten für das Geschäftsjahr 2027 führt die zuständige Division of Examinations “Super-Intelligenz” und andere hochentwickelte Technologien explizit als Bereiche mit erhöhter Prüfungsdringlichkeit auf.

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Außerdem taucht Tokenisierung als eigenständiger Risikofaktor unter den sich wandelnden Marktinfrastrukturen auf, gemeinsam mit den anstehenden Abwicklungsreformen für US-Staatsanleihen. Damit vollzieht die SEC eine Neuausrichtung in ihrer Kontrollpraxis: Galt künstliche Intelligenz in früheren Ausgaben primär als ein internes Werkzeug einzelner Finanzdienstleister, stuft die Behörde sie nun als potenzielles Risiko für die Stabilität des gesamten Kapitalmarkts ein.

So will die Atkins-Behörde vorgehen

Finanzmarktakteure wie Broker, Anlageberater oder Verwahrstellen müssen sich zukünftig auf direkte Prüfungen ihrer Compliance-Programme einstellen, nachdem sie vermehrt tokenisierte Produktlinien aufbauten. Direktor Keith Cassidy begründet die Neuausrichtung des SEC-Programms mit der Notwendigkeit, flexibel auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren und neue Risikomuster frühzeitig zu identifizieren. Dadurch will man potenzielle Schwachstellen für Anleger rechtzeitig abfedern.

Krypto verliert im aktuellen Schwerpunktkatalog seine bisherige Rolle als isolierter Prüfbereich und geht direkt in den übergeordneten Techniktrends auf. Das Kontrollprogramm der Behörde umfasst über 34.000 registrierte Einheiten von Fondsgesellschaften bis zu Clearingstellen. Warum Coinbase und anderen etablierten Playern bald neue Konkurrenz droht, erfahrt ihr in diesem Artikel: “SEC öffnet Krypto-Fonds die Tür zur Selbstverwahrung“.

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