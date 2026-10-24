Maelstrom-CIO Arthur Hayes hat Krypto-Bestände im Wert von über 22 Millionen Dollar liquidiert. Warum der Bitcoin-Veteran eine neue Korrektur befürchtet.

Arthur Hayes erwartet neue Krypto-Korrektur: “Ich habe alles abgestoßen”

Arthur Hayes erwartet neue Krypto-Korrektur: “Ich habe alles abgestoßen”

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Der CIO von Maelstrom zieht sich aus dem Markt zurück und erwartet eine Korrektur.

Massive Verkäufe bei Ethereum und Altcoins dokumentiert durch On-Chain-Daten. â³

Kritiker in der Krypto-Community äußern Unverständnis über Hayes' plötzliche Kehrtwende.

Plötzlich zieht sich Arthur Hayes aus dem Krypto-Markt zurück. Der Chief Investment Officer des Family Office Maelstrom veräußerte liquide Krypto-Bestände im Gesamtwert von rund 22,28 Millionen US-Dollar aus dem unternehmenseigenen Portfolio. In einem X-Post bestätigt der Bitcoin-Veteran den radikalen Schritt: “Ich habe alles abgestoßen”. Er habe Gewinne bei ETH, ENA, UNI und anderen Altcoins mitgenommen, weil die kurzfristige Perspektive für sie alles andere als rosig sei.

Seine Erklärung: “Wir müssen erst fallen, um wieder steigen zu können. Die Lage in der Makro- und Geopolitik sieht brenzlig aus. Ich werde mich an die Seitenlinie setzen und auf das Entwarnungssignal warten.” Das Vorgehen des Maelstrom-CIOs markiert eine erstaunliche Kehrtwende gegenüber Mitte Oktober, als Hayes Trader noch dazu aufrief, gehebelte Long-Positionen in Bitcoin und Ethereum aufzubauen.

Daten der Analysefirma Lookonchain dokumentieren die Umschichtungen auch im Detail. Den größten Einzelposten bildeten 6.400 Ether im Wert von rund 15,2 Millionen US-Dollar. Zudem trennte sich Hayes von 14 Millionen Ethena-Token für 2,76 Millionen US-Dollar sowie von 323.000 UNI-Token im Wert von 2,24 Millionen US-Dollar. Kleinere Verkäufe betrafen unter anderem 1,89 Millionen bei Ether.fi sowie Positionen in Aerodrome Finance, Pendle und Zama. Zwar spielte der Verkauf von Ethena erhebliche Kursgewinne ein, aber seine erst kürzlich eingegangene Krypto-Engagements bei Aerodrome, Pendle und Zama führten zu einem Verlust von schätzungsweise 33.000 US-Dollar.

I dumped it all. The Maelstrom directional book, took profits on $ETH, $ENA, $UNI and other shitcoins. I think we gotta go down to go up. It looks a bit dicey out there in macro and geopolitical land. Going to sit on the sidelines and wait for the all clear signal … Brrrrr — Arthur Hayes (@CryptoHayes) October 24, 2026

Der Krypto-Portfolioabverkauf fällt in eine Phase wachsender Nervosität an den Finanzmärkten. Vor allem Rücksetzer bei KI-Aktien, steigende Energiepreise und anhaltende Zinssorgen belasten Risiko-Assets. In der Krypto-Community stoßen die Liquidationen allerdings auf Unverständnis und Spott. Auf X kritisieren viele Nutzer das sprunghafte Vorgehen Hayes’ und verweisen auf den Widerspruch zwischen seinen langfristigen Kurszielen von 10.000 US-Dollar für Ethereum und dem jetzigen Verkauf zu Tiefstkursen. Inzwischen gilt der Milliardär immer häufiger als Kontraindikator, dessen kurzfristige Verkäufe mit lokalen Marktböden zusammenfallen.