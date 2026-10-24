Peter Schiff sieht bei Bitcoin die Ruhe vor dem Sturm und rät Anlegern zum Verkauf. Starinvestor Li Lu geht noch weiter: Er rechnet mit dem Ende von Kryptowährungen und fordert ein Verbot.

“Verkauft jetzt, bevor der Sturm losbricht”

“Verkauft jetzt, bevor der Sturm losbricht”

Peter Schiff warnt Bitcoin-Anleger – Achtung Spoiler: vor einem bevorstehenden Kurssturz. Denn: Angesichts der Verluste bei Technologieaktien hält der Ökonom das weiterhin hohe Bitcoin-Niveau für trügerisch. Auch der Unternehmer und Investor Li Lu übt scharfe Kritik an Kryptowährungen. Er geht sogar davon aus, dass sie langfristig verschwinden werden.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.