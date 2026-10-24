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Meinungs-ECHO 

“Verkauft jetzt, bevor der Sturm losbricht”

Peter Schiff sieht bei Bitcoin die Ruhe vor dem Sturm und rät Anlegern zum Verkauf. Starinvestor Li Lu geht noch weiter: Er rechnet mit dem Ende von Kryptowährungen und fordert ein Verbot.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt Peter SSchiff

Beitragsbild: KI Fotomontage

 | Peter Schiff gilt seit Jahren als Bitcoin-Kritiker

Peter Schiff warnt Bitcoin-Anleger – Achtung Spoiler: vor einem bevorstehenden Kurssturz. Denn: Angesichts der Verluste bei Technologieaktien hält der Ökonom das weiterhin hohe Bitcoin-Niveau für trügerisch. Auch der Unternehmer und Investor Li Lu übt scharfe Kritik an Kryptowährungen. Er geht sogar davon aus, dass sie langfristig verschwinden werden.

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