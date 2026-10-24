Michael Saylor und Strategy setzten voll auf Bitcoin, aber Evernorth-CEO Asheesh Birla verfolgt andere Pläne. Wie er dem Treasury-Altmeister mit XRP die Show stehlen will.

XRP besser als Bitcoin? Warum der Evernorth-CEO auf Ripple setzt

XRP besser als Bitcoin? Warum der Evernorth-CEO auf Ripple setzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Evernorth-CEO Asheesh Birla verfolgt ehrgeizige Pläne für XRP und sieht es als überlegen gegenüber Bitcoin. â³

Die Treasury-Firma hält bereits 473 Millionen Ripple-Coins und plant aktive Strategien zur Nutzung.

Birla betont die Bedeutung von Liquidität und einen methodischen Ansatz bei der Verwendung von XRP.

Anleger sollten vorsichtig bei hohen Renditen im Lending-Bereich sein, warnt Birla. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Was Strategy-Gründer Michael Saylor für Bitcoin ist und Bitmine-Chairman Tom Lee für Ethereum, will Evernorth-CEO Asheesh Birla offenbar für XRP werden. Mit seiner Treasury-Firma, die kürzlich unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq gelistet wurde, verfolgt der 48-Jährige ehrgeizige Pläne. Schon jetzt hält Evernorth 473 Millionen Ripple-Coins im Wert von knapp 600 Millionen US-Dollar – doch das soll erst der Anfang gewesen sein. In einer neuen Episode des Thinking Crypto Podcast erklärt der frühere Ripple-Labs-Manager, wie seine aktive Strategie funktioniert und welche Vorteile XRP gegenüber Bitcoin hat.

Im Gegensatz zu vielen Bitcoin-Treasury-Unternehmen plane Evernorth, durch TradFi-Strategien und neue On-Chain-Protokolle risikobereinigte Renditen aus seinen XRP-Beständen zu erzielen. Diese sollen also aktiv im Ökosystem eingesetzt werden. Birla erklärt in dem Gespräch: “Mit Bitcoin kann man Transaktionen durchführen und Bestände halten, aber On-Chain kann man nicht wirklich viel damit anfangen”. Der Ripple-Coin falle hingegen in eine andere Kategorie, weil er speziell für Finanzanwendungen entwickelt wurde und ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten für Treasury-Firmen biete.

Methodische Herangehensweise bei der XRP-Verwendung

Danach gefragt, ob Evernorth 50 Prozent seiner XRP oder gar den gesamten Bestand einsetzen werde, nennt Birla keine konkrete Zahl. Zunächst brauche es Märkte mit ausreichend Liquidität. Dementsprechend werde man “keinen Sprint hinlegen” und stattdessen vielmehr einem “methodischen Plan” folgen. Außerdem warnt er Krypto-Anleger vor verdächtig hohen Renditen im Lending-Bereich: Wenn Renditen wie “etwas aussehen, das man noch nie zuvor gesehen hat”, dann solle man besser Vorsicht walten lassen. Im Moment des Schreibens notiert der XRP-Kurs bei 1,27 US-Dollar, ein Kursrückgang von 3,4 Prozent gegenüber dem Vortag.