Hunderte Millionen US-Dollar hat MSTR zuletzt in eigene Vorzugsaktien gesteckt. Jetzt ein neuer Auszahlungsrhythmus die Nachfrage retten.

Strategy geht neuen Weg: Bitcoin-Riese kündigt tägliche Dividenden an

Strategy geht neuen Weg: Bitcoin-Riese kündigt tägliche Dividenden an

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy plant tägliche Dividenden für Vorzugsaktien ab November. â³

Zustimmung der Aktionäre am 28. Oktober ist erforderlich. â³

Ziel ist es, die Attraktivität der STRC-Aktien zu steigern.

Unternehmen hat kürzlich 250 Bitcoin für 21,5 Millionen US-Dollar erworben.

Der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter Strategy will sein Finanzierungsmodell weiterentwickeln und hat angekündigt, seinen Anlegern ab November tägliche Dividenden auf die Vorzugsaktie STRC auszuzahlen. Allerdings steht die Umsetzung noch unter Vorbehalt, denn zunächst müssen die Aktionäre dem Vorhaben am 28. Oktober zustimmen. Mit dem Schritt will Strategy seine Vorzugsaktien attraktiver machen und die Nachfrage nach dem Wertpapier steigern.

Tägliche Ausschüttungen ab November geplant

Die neue Regelung soll erst einmal vom 1. bis zum 30. November gelten. Anleger erhalten dabei für jeden Kalendertag einen Dividendenanspruch von drei bis vier US-Cent je Aktie und die Auszahlung erfolgt jeweils am nächsten Geschäftstag, sodass die Beträge für Wochenenden und Feiertage gesammelt überwiesen werden.

Bislang zahlt Strategy die Dividenden auf STRC zweimal monatlich aus. Sollte die geplante Änderung genehmigt werden, ersetzt das neue Modell die bisher vorgesehene Ausschüttung vom 15. November. An der jährlichen Dividendenrate von zwölf Prozent ändert sich zunächst nichts.

Was bedeutet das für die Bitcoin-Strategie?

Für Strategy sind die Vorzugsaktien ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung seiner Bitcoin-Käufe. Zuletzt erwarb das Unternehmen weitere 250 Bitcoin für rund 21,5 Millionen US-Dollar und erhöhte seine Bestände damit auf insgesamt 848.250 BTC. Darüber hinaus kaufte die Firma von Michael Saylor Anfang Oktober eigene STRC-Vorzugsaktien im Wert von mehreren Hundert Millionen US-Dollar zurück.

Mit der Umstellung soll die STRC-Aktie möglichst stabil um ihren Referenzwert von 100 US-Dollar gehandelt werden und als Anlageprodukt für zusätzliche Anleger attraktiver werden. Häufigere Ausschüttungen könnten Kursschwankungen rund um die bisherigen Dividendentermine reduzieren und Anlegern eine schnellere Wiederanlage ihrer Erträge ermöglichen. Ob die neue Regelung umgesetzt wird, entscheidet nun die außerordentliche Hauptversammlung am 28. Oktober.