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Bitcoin-Frührente: Weshalb schon 0,21 BTC reichen könnten

Es gibt höchstens 21 Millionen Bitcoin für acht Milliarden Menschen. Ein Modell kommt daher zu dem Schluss, dass schon 0,21 BTC für finanzielle Freiheit reichen könnten. So funktioniert es.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münze in der Strandliege

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Bitcoin-Experte Brad Long erklärt, warum bereits 0,21 BTC reichen könnten

Unter Bitcoin-Maximalisten gilt die Obergrenze von 21 Millionen BTC als unantastbar. Brad Long setzt für den persönlichen Vermögensaufbau aber bei einer viel kleineren Zahl an: 0,21 Bitcoin. Nach seiner Einschätzung könnte bereits dieser Betrag ausreichen, um innerhalb von fünf bis zehn Jahren finanzielle Freiheit zu erreichen, was komplett mit den klassischen Vorstellungen vom nötigen Kapital für die Frührente bricht. Allerdings hängt Longs Modell stark von der künftigen Bitcoin-Kursentwicklung ab. Wie belastbar ist seine Rechnung und was muss passieren, damit 0,21 BTC tatsächlich genug sind?

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