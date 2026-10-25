Immer wieder erklären Bitcoin-Gegner die Kryptowährung für gescheitert. Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao erkennt darin eine große Chance für Anleger.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin steht unter Druck und kämpft um die 80.000 US-Dollar-Marke. â³

Binance-Gründer CZ sieht in der Unsicherheit mögliche Einstiegsgelegenheiten für Investoren. â³

Skeptiker warnen vor einem Abverkauf, während langfristige Prognosen optimistisch bleiben.

Eine neue Analyse deutet darauf hin, dass das Allzeithoch erst vor Sommer 2027 erreicht werden könnte. â³

Die Bitcoin-Aufwärtsbewegung gerät immer stärker unter Druck. Hatte der BTC-Kurs noch Anfang Oktober an der 87.000 US-Dollarmarke gekratzt, muss er derzeit wieder um die 80.000 US-Dollarmarke kämpfen, was die bullishen Hoffnungen vieler Krypto-Anleger vorerst zunichtemacht. Einige dezidierte Bitcoin-Skeptiker, darunter US-Ökonom Peter Schiff, warnten zuletzt bereits vor einem nahenden Abverkauf der Krypto-Leitwährung.

“Das ist wahrscheinlich nur die Ruhe vor dem Sturm. Verkauft jetzt, bevor er losbricht”, empfahl der Goldanhänger seinen X-Followern in gewohnter Manier. Doch wenn es nach Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao geht, könnten sich gerade in den Zeiten der größten Ungewissheit die besten Einstiegsgelegenheiten bieten.

“Bitcoin ist tot – das wurde schon unzählige Male gesagt”, schreibt der 49-jährige Krypto-Milliardär in einem X-Post. Und fügt einen Hinweis hinzu, der antizyklischen Investoren wohlvertraut sein dürfte: “Das waren auch die besten Zeitpunkte, um Bitcoin zu kaufen”. Obwohl die Tiefststände aus dem Sommer inzwischen klar überwunden sind, notiert der BTC-Kurs weiterhin 36 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Anders ausgedrückt: Sollte die Krypto-Leitwährung ihren Höchststand von rund 126.000 US-Dollar in Zukunft wieder zurückerobern, würden Anleger eine Rendite von etwa 57 Prozent verzeichnen, wenn auf dem jetzigen Niveau einsteigen. Langfristige Millionenprognosen müssen dafür gar nicht eintreffen.

"bitcoin is dead" was said by many, many times before.



Those were also the best times to buy bitcoin. 🤷‍♂️ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2026

Neues Bitcoin-Allzeithoch im Sommer 2027?

Auf Basis der Bärenmarkt-Dauer von 267 Tagen hat der Markt einer neuen CryptoQuant-Analyse zufolge bislang rund 40 Prozent der rechnerisch fälligen Erholungszeit absolviert. Somit reicht die verstrichene Zeitspanne noch nicht an die zeitliche Länge des vorherigen Bärenmarktes heran. Vor dem Sommer 2027 dürfte das Bitcoin-Allzeithoch dementsprechend noch nicht fallen, was die Bedeutung eines langfristigen Anlagehorizonts unterstreicht. Gut Ding will eben Weile haben.