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Dr. André Dragosch im Interview 

“Fünf bis zehn Millionen Dollar”: So massiv könnte Bitcoin noch wachsen

Die Bitcoin-Bullen wittern eine neue Chance. Schon bis Jahresende könnte der BTC-Kurs auf 100.000 US-Dollar steigen – glauben erste Experten. Dr. André Dragosch erklärt, warum das der Anfang einer weitaus größeren Entwicklung sein könnte.

Tobias Zander
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Dr. André Dragosch vor einer Bitoin-Münze

Beitragsbild: Bitwise I KI-Fotomontage

 | Laut Dr. André Dragosch steckt Bitcoin noch in der Anfangsphase

Noch vor wenigen Wochen erschien der Bitcoin-Bärenmarkt vielen Anlegern wie eine niemals enden wollende Geduldsprobe. Die Spot ETFs verloren Milliardenbeträge und selbst Strategy geriet unter Zugzwang. Doch das Blatt hat sich gewendet und der BTC-Kurs schnellte zwischenzeitlich bereits auf 87.000 US-Dollar, was neue Hoffnung auf den nächsten Bullrun macht. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. André Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise, warum der Markt den Halving-Boden früher vorweggenommen haben könnte, als viele erwarteten. Seine langfristige Bitcoin-Prognose hat es in sich.

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