Die Bitcoin-Bullen wittern eine neue Chance. Schon bis Jahresende könnte der BTC-Kurs auf 100.000 US-Dollar steigen – glauben erste Experten. Dr. André Dragosch erklärt, warum das der Anfang einer weitaus größeren Entwicklung sein könnte.

“Fünf bis zehn Millionen Dollar”: So massiv könnte Bitcoin noch wachsen

“Fünf bis zehn Millionen Dollar”: So massiv könnte Bitcoin noch wachsen

Noch vor wenigen Wochen erschien der Bitcoin-Bärenmarkt vielen Anlegern wie eine niemals enden wollende Geduldsprobe. Die Spot ETFs verloren Milliardenbeträge und selbst Strategy geriet unter Zugzwang. Doch das Blatt hat sich gewendet und der BTC-Kurs schnellte zwischenzeitlich bereits auf 87.000 US-Dollar, was neue Hoffnung auf den nächsten Bullrun macht. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. André Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise, warum der Markt den Halving-Boden früher vorweggenommen haben könnte, als viele erwarteten. Seine langfristige Bitcoin-Prognose hat es in sich.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.