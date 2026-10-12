Noch vor wenigen Wochen erschien der Bitcoin-Bärenmarkt vielen Anlegern wie eine niemals enden wollende Geduldsprobe. Die Spot ETFs verloren Milliardenbeträge und selbst Strategy geriet unter Zugzwang. Doch das Blatt hat sich gewendet und der BTC-Kurs schnellte zwischenzeitlich bereits auf 87.000 US-Dollar, was neue Hoffnung auf den nächsten Bullrun macht. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. André Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise, warum der Markt den Halving-Boden früher vorweggenommen haben könnte, als viele erwarteten. Seine langfristige Bitcoin-Prognose hat es in sich.
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