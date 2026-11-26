Die Hyperliquid-Bullen versuchen, den jüngsten Abverkauf zu stoppen. Ob der HYPE-Kurs vor einer Umkehrbewegung stehen könnte, verrät ein Blick auf den Kurschart.

Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) muss sich der Schwäche an den Finanzmärkten fügen und rutscht in den letzten Handelswochen deutlich gen Süden ab. Ausgehend vom Vormonatshoch korrigierte der Top-10 Altcoin um 37 Prozent auf aktuell 60,20 US-Dollar. Mit Aufgabe der 200-Tagelinie hat sich das Chartbild zur Monatsmitte weiter eingetrübt. Welche Widerstandsmarken für eine nachhaltige Kurserholung überwunden werden müssen und welche Korrekturziele bei einer anhaltenden Marktschwäche angelaufen werden könnten, erklärt diese charttechnische Kursanalyse.

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