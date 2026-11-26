XRP ist in Japan beliebter als Ethereum und Solana. Warum eine japanische Bank hierfür von zentraler Bedeutung ist.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP behauptet seinen dritten Platz im japanischen Spotmarkt hinter Bitcoin und Ethereum. â³

Trotz eines allgemeinen Rückgangs im Krypto-Handelsvolumen zeigt XRP in Japan eine stabile Entwicklung. â³

Der Finanzkonzern SBI spielt eine entscheidende Rolle für die Verbreitung von XRP in Japan. â³

Anleger halten XRP-Bestände, während der Wert aufgrund des Kursverfalls gesunken ist. â³

XRP hat in den letzten Wochen kräftig an Wert verloren. Und auch ansonsten drehen sich die Neuigkeiten rund um den Coin eher in einer Negativ-Spirale. Jetzt kommen jedoch ganz und gar nicht negative Signale aus Japan. Hier konnte XRP im September seinen dritten Platz im Spotmarkt verteidigen, knapp hinter Ethereum. Ist Japan also eine XRP-Hochburg und wenn ja, warum ist XRP “Big in Japan”?

Der japanische Krypto-Börsenverband JVCEA hat die aktuellen Handelszahlen veröffentlicht. Im September kam XRP auf 15 Prozent des japanischen Spotmarkts, was ca. 850 Millionen US-Dollar entspricht. Vor dem Coin lagen nur Bitcoin mit 58,4 Prozent und Ethereum mit knapp 17 Prozent. Auf dem vierten Platz lag Solana mit gut 2 Prozent, womit XRP rund siebenmal so hoch lag. Der dritte Platz ist für den Token dabei keine Ausnahme, er lag bereits letzten September dort.

XRP hält sich in Japan stabil

Bemerkenswert hierbei ist nicht unbedingt der dritte Platz an sich, sondern die Entwicklung dahinter. Während das Spotvolumen in Japan binnen eines Jahres um rund 40 Prozent eingebrochen ist, verlor XRP nur 9 Prozent an Volumen, Ethereum im gleichen Zeitraum dagegen mehr als die Hälfte. Dadurch stieg der Marktanteil von des Coins von unter 10 Prozent auf gut 15. Von August bis September konnte der Token sogar noch einmal zulegen. Das Volumen stieg um rund 30 Prozent.

Bei den Beständen ist das Bild noch dominanter. XRP liegt hier vor Ethereum mit 13,9 Prozent gegenüber 13,6 Prozent am gesamten Kryptobestand. Nur Bitcoin ist mit 2,24 Billionen Yen stärker vertreten. Allerdings kaufen die Anleger kaum nach. Die gehaltene Menge ist im Vergleich zum Vorjahr nur um etwa ein Prozent gestiegen. In der gleichen Zeit ist der Wert der japanischen XRP-Bestände wegen des Kursverfalls um gut 40 Prozent gefallen.

Ein wichtiger Freund namens SBI

Einer der Wachstumstreiber für XRP in Japan dürfte SBI sein. Der japanische Finanzkonzern arbeitet bereits seit zehn Jahren mit Ripple zusammen. Damals gründeten beide das Joint Venture SBI Ripple Asia, welches Ripples Zahlungssoftware an Banken und Überweisungsdienste vertreibt, zudem hält SBI Anteile an Ripple. Der Konzern betreibt außerdem seine eigene Kryptobörse in Japan.

Über SBI kommt XRP auch im Zahlungsverkehr zum Einsatz. Mit SBI Remit schickt der Konzern Geld auf die Philippinen und nutzt hierbei XRP als Brückenwährung. Hier wird der Token jedoch nur sekundenweise gehalten und wirkt sich nicht auf die Bestände der japanischen Anleger aus.

Trotz des Kursverfalls hält SBI-Chef Yoshitaka Kitao an XRP fest. Auf die Frage eines Nutzers auf X, ob er XRP noch vertraue, antwortete Kitao Mitte November knapp mit “YES.”. Ripple antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage zur Stärke von XRP in Japan.