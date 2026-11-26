BIT Asset Management launcht den ersten Bitcoin Spot ETF der Schweiz – und den einzigen in Europa. Was den Indexfonds von anderen Krypto-Produkten unterscheidet.

Erster “echter” Bitcoin ETF startet in der Schweiz

Erster “echter” Bitcoin ETF startet in der Schweiz

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Erster regulierter Bitcoin ETF in der Schweiz gestartet. â³

BBIT ermöglicht direkten Zugang zu Bitcoin für europäische Anleger. â³

Fonds investiert vollständig in Bitcoin und hat eine Gesamtkostenquote von 0,19 Prozent. â³

Marktstart erfolgt in einer herausfordernden Phase für die Krypto-Leitwährung. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

CoinShares, Bitwise, WisdomTree und andere Vermögensverwalter bieten europäischen Anlegern schon seit Jahren Zugang zu Bitcoin über ihre börsengehandelten Produkte. Doch im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten handelt es sich aus regulatorischen Gründen nicht um ETFs im klassischen Sinne. Mit dem Handelsstart von BBIT an der SIX Swiss Exchange durchbricht BIT Asset Management nun diese vorherrschende Marktstruktur.

Der Fonds startet zunächst mit 350 Bitcoin im Wert von über 20 Millionen US-Dollar, wird in US-Dollar sowie Schweizer Franken gehandelt und weist eine Gesamtkostenquote von 0,19 Prozent auf. Nach der Liquidation des ehemaligen Jacobi-Fonds im Februar 2026 gilt BBIT derzeit als Europas einziger Bitcoin Spot ETF, welcher öffentlich allerdings ausschließlich in der Schweiz angeboten wird.

Echter Anlagefonds mit getrennter Verwahrung

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigte BBIT offiziell am 20. Oktober nach einer 18-monatigen Prüfung und befreite den Fonds von den üblichen Diversifikationsregeln, weshalb er vollständig in Bitcoin investieren darf. Anders als europäische ETPs, die meist als Schuldverschreibungen strukturiert sind, ist BBIT ein regulärer Schweizer Anlagefonds. Zudem verwahrt die AMINA Bank die gehaltenen Coins getrennt vom Vermögen des Verwalters, und auch direkte Sacheinlagen in Bitcoin sind möglich.

BIT-Mitgründerin Cynthia Wu erklärt dass der Bitcoin ETF internationalen Investoren außerhalb der USA erstmals einen regulierten und liquiden Zugang in einer neutralen Jurisdiktion mit dem Vermögensschutz eines Fonds biete. “Das wirtschaftliche Engagement eines Fonds und einer Schuldverschreibung kann sehr ähnlich aussehen, wenn alles gut läuft. Der Unterschied zeigt sich, wenn es das nicht tut”, hebt Investmentchef Friedrich Herzog ergänzend die Wichtigkeit der Abgrenzung von herkömmlichen Schuldverschreibungen hervor.

Allerdings fällt der Launch des Bitcoin-Indexfonds in eine denkbar schwierige Marktphase, denn die Krypto-Leitwährung befindet sich seit 412 Tagen im Bärenmarkt und notiert derzeit bei 60.800 US-Dollar. Ein neuer Glassnode-Report geht davon aus, dass es vor der Erholung zu einem letzten großen Abverkauf kommen könnte: “Dann fällt der Bitcoin-Kurs unter 54.000 US-Dollar“.