Aus dem Bitcoin ETF IBIT fließen 541 Millionen Dollar an einem Tag ab. Aus diesen Gründen können Anleger trotzdem zunächst aufatmen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Rekordabflüsse beim IBIT-ETF von BlackRock in Höhe von 541 Millionen US-Dollar verzeichnet. â³

BTC-Bestände des ETFs bleiben trotz Kursverfall stabil und nur um ca. 5 Prozent gesunken. â³

Der ETF hat einen Marktanteil von über 60 Prozent und hält knapp 4 Prozent aller Bitcoin. â³

Anleger sollten die Zu- und Abflüsse des IBIT als wichtigen Indikator für den Markt beobachten.

Beim IBIT, dem Flaggschiff-Bitcoin-ETF von BlackRock, gab es gestern Rekordabflüsse in Höhe von 541 Millionen US-Dollar. Von Montag bis Donnerstag dieser Woche waren es sogar bereits 822,8 Millionen US-Dollar. Im Kontrast hierzu stehen die BTC-Bestände des ETFs, die im Vergleich zum Allzeithoch im Oktober letzten Jahres nur um ca. 5 Prozent gefallen sind. Handelt es sich bei den aktuellen Abflüssen also nur um kurzfristige Schwankungen oder sollten Anleger einen Blick auf sie werfen?

BTC-Holdings des IBIT im Vergleich zum BTC-Preis / Quelle: Coinglass

Der aktuelle Buchwert des ETFs beträgt ungefähr 48 Milliarden US-Dollar, im laufenden Jahr hat er rund 28 Prozent an Dollarwert eingebüßt. Die BTC-Bestände hingegen sind im gleichen Zeitraum, Stand 19.11.2026, quasi gleich geblieben. Von 750.000 BTC im Januar ging es auf 747.000 BTC zurück, wobei es Anfang des Jahres einen Anstieg und danach einen Boden im Juli bei gab. Der BTC-Kurs ist im selben Zeitraum von 87.000 auf unter 62.000 US-Dollar gefallen. Die Bestände des größten Bitcoin-ETFs bleiben also trotz der negativen Marktlage erstaunlich stabil.

Bitcoin schwankt 4mal so stark wie ETFs

Vom Bitcoin-Hoch bei rund 96.900 US-Dollar Mitte Januar bis zum Jahrestief bei rund 58.600 US-Dollar Anfang Juli verlor Bitcoin etwa 40 Prozent. Die BTC-Bestände des IBIT gingen im gleichen Zeitraum von rund 780.000 auf knapp unter 700.000 zurück, ein Minus von gut 10 Prozent. Der BTC-Kurs schwankte damit etwa viermal so stark wie die BTC-Bestände des ETFs. Dabei fallen Hoch und Tief bei beiden ungefähr in denselben Zeitraum. Die Bestände haben die Kursbewegung also durchaus mitgemacht, allerdings gedämpft.

YTD-Ansicht der IBIT-Bestände / Quelle: Coinglass

Die Abflüsse beim IBIT sind daher vor allem als Reaktion auf den Kursverfall zu sehen und weniger als dessen Ursache. Fällt der BTC-Kurs, ziehen Anleger Kapital ab, zum Teil auch Hedgefonds oder andere institutionelle Marktteilnehmer. Auch wenn die Verkäufe des ETFs den Verkaufsdruck auf Bitcoin erhöhen und sie damit Kursbewegungen verstärken können, der Hauptgrund für Preisrückgänge sind sie nicht. Das lässt sich unter anderem aus dem Verhältnis zwischen dem BTC-Kurs und den BTC-Beständen des IBIT ableiten. In der gleichen Zeit, in der sich der BTC-Kurs ungefähr halbiert hat, also vom Allzeithoch bis jetzt, sind die BTC-Bestände des IBIT nur um ca. fünf Prozent geschrumpft. Ein Grund dafür könnte seine breit gefächerte Anlegerstruktur von privaten und institutionellen Aktionären sein. Neben rund 1.500 institutionellen Anlegern, wie Jane Street und Wells Fargo, liegt der IBIT auch bei vielen Privatanlegern oder Mutual Funds im Depot.

Sind die Bitcoin-Abflüsse für Anleger relevant?

Trotzdem sollten Anleger auf die Zu- und Abflüsse des IBIT achten. Als Leit-Bitcoin-ETF steht der Fonds für einen Großteil der Bestände aller Bitcoin-ETFs. Er hat einen Marktanteil von über 60 Prozent und hält knapp 4 Prozent aller Bitcoin und bewegt sich damit in einer ähnlichen Liga wie die Bitcoin-Treasury Strategy.

In der Vergangenheit begannen Erholungen am Markt oft dann, wenn beim IBIT wieder vermehrt Geld zufloss. Drehen sich die Verkäufe also wieder in Käufe um, könnte das eine Bodenbildung indizieren. Für Anleger bleibt es wichtig, den IBIT als einen von vielen Indikatoren zu sehen und sich von den hohen Millionen-Dollar-Flüssen nicht naiv beeindrucken zu lassen, ob es jetzt Zu- oder Abflüsse sind, denn wenn man die BTC-Bestände betrachtet, bleibt der BlackRock-ETF im Jahresverlauf resilient.