Stablecoins übernehmen immer mehr Aufgaben im globalen Zahlungsverkehr. Für XRP könnte genau das zum Problem werden.

XRP vor dem Aus? Warum Ripples eigener Stablecoin den Token überflüssig machen könnte

XRP vor dem Aus? Warum Ripples eigener Stablecoin den Token überflüssig machen könnte

Gefahr aus den eigenen Reihen

Mit dem eigenen Stablecoin RLUSD will Ripple im Markt für digitale Zahlungen mitmischen. Allerdings könnte das Unternehmen damit den Nutzen von XRP selbst infrage stellen, denn Stablecoins ermöglichen schnelle Transaktionen, ohne dass Nutzer größere Kursschwankungen befürchten müssen. Weshalb sollte man also noch auf XRP setzen, wenn Ripple mit RLUSD bereits eine Alternative anbietet? RippleX erklärt exklusiv gegenüber BTC-ECHO, welche Rolle XRP künftig spielen soll.

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