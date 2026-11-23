Der Monero Token XMR1 auf Hyperliquid ist nach mutmaßlichem Schlüsseldiebstahl um 99,8 Prozent abgestürzt, der Angreifer hat 13,5 Millionen US-Dollar erbeutet. Der echte Monero ist nicht betroffen.

So ist dieser Monero Token um 99,8 Prozent gecrasht – in nur 30 Minuten

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KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein Monero Token verlor innerhalb von 30 Minuten 99,8 Prozent seines Wertes auf der Börse Hyperliquid. â³

Der Vorfall betrifft die gewrappte Version XMR1, nicht den nativen Monero Coin. â³

Ein Monero Token auf der Krypto-Börse Hyperliquid hat am Freitag innerhalb von nur 30 Minuten 99,8 Prozent seines Werts verloren. XMR1 fiel laut dem Analysehaus Bitquery von etwa 500 US-Dollar auf einen Dollar. Betroffen ist nur diese gewrappte Version, die Monero außerhalb der eigenen Blockchain handelbar macht, nicht der native Monero Coin.

13,5 Millionen US-Dollar in Wrapped Monero erbeutet

Auslöser war laut Bitquery ein Abfluss aus dem Konto, das XMR1 einst ausgegeben hatte. Von dort gingen 5,2 Millionen Token an eine am selben Morgen angelegte Adresse, die sie umgehend verkaufte. Ihr erstes Guthaben hatte diese Adresse vom Krypto-Mixer Tornado Cash erhalten. 420 Käufer zahlten dafür 13,5 Millionen US-Dollar, drei Viertel davon stammten aus bereits platzierten Kauforders. Der Erlös floss als USDC zu Arbitrum, wurde in rund 7.470 ETH getauscht und größtenteils zu Ethereum gebrückt.

Bitquery stieß zudem auf Gelder aus vier Hacks vom November,. Mit ihnen wurde zuvor XMR1 für rund 6,6 Millionen US-Dollar gekauft, offenbar als Umweg zu echtem Monero. Eine Verbindung zum Vorfall vom Freitag sieht das Analysehaus nicht.

Gestohlener Schlüssel vom Hoster?

Wie der Angreifer an den Zugang kam, ist bislang noch unbekannt. PerpetualCow, der pseudonyme Betreiber des Dienstes Wagyu hinter XMR1, macht einen Angriff auf den Hoster 1984 verantwortlich. Der Schlüssel habe auf einem zuvor gelöschten Server gelegen, dessen Dateien der Anbieter aber behalten habe. Einen schweren Cyberangriff hatte 1984 am Freitag selbst gemeldet. PerpetualCow kündigte an, Betroffene aus eigener Tasche zu entschädigen.

Den nativen Monero-Kurs beeindruckte das nicht – dieser legte dagegen zu. XMR notiert bei rund 500 US-Dollar, ein Plus von knapp 3,5 Prozent in 24 Stunden, und ist mit einer Marktkapitalisierung von 9,4 Milliarden US-Dollar die elftgrößte Kryptowährung.